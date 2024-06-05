Требует обновления

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Основные из них – дефицит кадров, износ техники, закуп беспилотных летательных аппаратов и повышение заработных плат сотрудников лесных хозяйств. Как рассказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, для обновления материально-технического оснащения природоохранных учреждений в прошлом году было закуплено 25 пожарных машин, 51 малый лесопатрульный комплекс, 154 трактора, 73 патрульные машины, а также 655 единиц иного оборудования. Отмечено, что в дополнение к низкому уровню оснащения лесные хозяйства страдают от дефицита кадров вследствие низких заработных плат.