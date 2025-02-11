Требуются квалифицированные кадры

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Дина Махамбетова

В январе на электронной бирже труда (ЭБТ) количество вакансий по сравнению с декабрем прошлого года сократилось на 5,2%, а количество резюме увеличилось в 2,5 раза – до 191,9 тыс. единиц.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, больше всего вакансий разместили предприятия сферы образования (36,8 тыс.) и здравоохранения (11,1 тыс.).

Резко подскочил спрос на высококвалифицированные кадры: работодатели разместили на 16 тыс. вакансий больше (+ 70%), чем в декабре. Спрос на труд неквалифицированных рабочих уменьшился с 45,7 тыс. до 18,8 тыс. вакансий. Вместе с тем рост числа резюме демонстрируют все группы квалификаций, а неквалифицированные рабочие разместили на 60,4 тыс. резюме больше (+ 338%), чем в декабре.

Наибольший рост спроса на работников зафиксирован в Шымкенте, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. Наибольший спад спроса произошел в Туркестанской, Актюбинской и Жамбылской областях.

В результате январского всплеска предложений на рынке труда практически во всех регионах сформировался профицит резюме. Наиболее заметным он оказался в Туркестанской (6,5 тыс. вакансий и 25 тыс. резюме), Кызылординской (2,3 тыс. и 14,3 тыс.), Жамбылской (4 тыс. и 10,3 тыс.) и Мангистауской (3,4 тыс. и 12,7 тыс.) областях.

Среди квалифицированных работников наиболее востребованными оказались воспитатели (2,1 тыс. вакансий), водители автомобиля и учителя математики (по 1,9 тыс. вакансий). Возрос спрос на соцработников (+ 1,1 тыс. вакансий) и социальных педагогов в образовании (+ 625 вакансий). При этом учителя математики разместили 529 резюме, социальные педагоги 173, школьные психологи 262 резюме при тысяче вакансий.

#ЭБТ #спрос #профессии #биржа труда

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