​Трехтысячелетняя история охоты

фото Юрия Беккера

Аул Нура в Енбекшиказахском районе известен тем, что здесь имеется единственная в республике мастерская по изготовлению амуниции для ловчих птиц. Большинство местных жителей – профессиональные кусбеги (охотники), из поколения в поколение передающие феномен казахской культуры. Без малого 20 лет убеленные сединой аксакалы обу­чают старинному охотничьему искусству внуков, отцы – сыновей.

Рядом с поселком находятся скалистые горы Согеты, где водится много зайцев, лис и волков. Именно здесь испокон веков охотились предки нынешних беркутчи, а в 1998 году государство выделило большой земельный участок для тренировок пернатых хищников.

Ежегодно в феврале Федерация нацио­нальных видов спорта «Кыран» проводит в урочище Илантау республиканские соревнования, посвященные памяти известных в Жетысу охотников Абена Токтасынулы и Сейтжана Кодекова. Увлекательный и зрелищный турнир каждый раз собирает множество болельщиков, в том числе зарубежных гостей, приезжающих запечатлеть на фото- и видеокамеры древнюю традицию казахского народа.

Не стали исключением и нынешние сос­тязания, прошедшие в минувшие выходные близ перевала Кокпек. Они длились два дня, в них приняли участие более 40 спортсменов из 10 областей рес­публики. Турнир прошел в несколько этапов, в ходе которых беркутчи показывали мастерство в таких упражнениях, как «преследование зайца», «посадка птицы на руку», «охота на лису».

…Птицы парили плавно и красиво, а заметив добычу, с большой высоты камнем падали вниз. Наиболее зрелищным получился финал турнира, когда чемпионский титул оспаривали сразу 17 лучших кусбеги. В борьбе за первое место фортуна улыбнулась Аяну Сейтжану из Алматинской области – неоднократному победителю и призеру аналогичных турниров. Его питомец по кличке Есбатыр набрал наибольшее число баллов, продемонстрировав удивительную ловкость и скорость.

Второе место завоевал Акберен Курмангалиев из Кызылординской облас­ти, бронзовым призером стал астанинец Серикбек Кунтуган. В споре среди юниоров-соколятников победителями признаны представители Жамбылской области Берикболсын Бабажан и Бексултан Сейтжан.

Как отметила бессменный организатор и главный судья турнира Багдат Муптекекызы, охота с ловчими птицами имеет трехтысячелетнюю историю. В старину беркутчи кормили целые аулы, а за одну хорошо обученную птицу степняки давали табун лошадей или верблюдов. Это нелегкое ремесло сохранилось до наших дней только благодаря энтузиазму опытных охотников.

– Согласно легендам, в голодные годы эти птицы спасали целые аулы, приносили лис, зайцев, волков, ходили даже на оленя и медведя, – рассказывает Багдат Муптекекызы. – Не случайно беркутчи пользовались в народе огромным авторитетом. Их искусство – тяжелый труд, которому обучаются долгие годы.