Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Актобе

Недвижимость, Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Прокуратура Актюбинской области завершила досудебное расследование по четырем подозреваемым в мошенничестве, недоброкачественном строительстве, а также ненадлежащем выполнении экспертных работ или инжиниринговых услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорное ведомство

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2018 году отдел строительства Актобе заключил с ТОО «Машат» договора на строительство двух 24-квартирных жилых домов в Актобе, на общую сумму свыше 337 млн тенге. Строительство жилых домов в последующем передано субподрядной организации ТОО «Агро-Сервис». 

Многоквартирные жилые дома сданы в эксплуатацию в октябре месяце 2019 года. Однако после завершения строительства в фундаменте домов появились трещины. Согласно заключению экспертов, дома находятся в аварийном состоянии, не подлежат эксплуатации и рекомендуются к сносу. Технические характеристики бетонных блоков ФБС не соответствуют требованиям ГОСТ.

«В отношении подозреваемых лиц избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, а также залог. В настоящее время прокуратурой области уголовное дело в отношении четырех подозреваемых лиц для рассмотрения по существу направлено в суд №2 города Актобе», - говорится в сообщении.

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