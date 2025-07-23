Ежедневно по 26 городским марш­рутам для перевозки пассажиров выезжают более 200 автобусов, принадлежащих семи транспорт­ным компаниям. В основном это автобусы марок ISUZU, YUTONG и ПАЗ. Выяснилось, что лишь 77 из них оснащены пандусами-подъемниками, чтобы можно было загрузить в салон инвалидную коляску с пассажиром. Остальные либо старые, времен, когда подъемники в пассажирском транспорте еще не проектировались, либо современных моделей, где спецсредства не предусмот­рены. В некоторых отсутствуют громкоговорители, а остановки объявлять надо, так как с каждым годом слабовидящих граж­дан становится все больше, и для них важна аудиоинформация при передвижении по городу. Не во всех автобусах указаны специальные места для людей с ограниченными возможностями.

Такое невнимание к маломобильным жителям недопустимо с точки зрения законодательства, да и с моральной точки зрения тоже. Перевозчикам указали на все обнаруженные недостатки, на некоторых административным путем попыталась повлиять инс­пекция транспортного контроля, уточнили в горакимате. Рейд граж­данские активисты планируют повторить через пару месяцев.

Кстати, проблему соответствия пассажирского транспорта в городах и селах современным требованиям, в том числе о доступной среде, пытаются решить и на уровне Министерства транспорта. Вице-министр Сатжан Аблалиев во время поездки в область Жетысу предложил бизнесменам, занимающимся пассажирскими перевозками, воспользоваться возможностью купить на льготных основаниях современные автобусы.

– По программе льготного лизинга за последние два года по стране приобретено 1 839 новых автобусов, – сказал он во время встреч с населением. – В текущем году на эту программу из республи­канского бюджета запланировано выделить порядка 15 миллиардов тенге.

Добавим, что износ автобусного парка в области Жетысу составляет 58%. В целом же все обозначенные инициативы направлены на улучшение транспортно-логистического состояния регионов и повышение качества транспорт­ной инфраструктуры.

Тем временем областное управление координации занятости населения и социальных прог­рамм поделилось цифрами: в регионе Жетысу 25 тыс. жителей с инвалидностью, более 10% из них – первой группы, то есть с очевидной маломобильностью. В 2023 году за счет средств местного бюджета приобретено 11 новых инватакси. Корпоративный фонд Samruk-Kazyna Trust передал в качестве спонсорской помощи региону еще три таких автомобиля. Сейчас такого спецтранс­порта в регионе 32 единицы. Маломобильных граж­дан инватакси обслуживают по заявкам в обязательном порядке.

В области 31 организация оказывает 32 вида специальных социальных услуг лицам с инвалидностью, из них в условиях стационара – 7, полустационара – 8, временного пребывания – 2, домашнего обслуживания – 15. В нынешнем году по поручению Главы государства начнется строи­тельство реабилитационного центра на 150 мест, он обойдется государству в 8,9 млрд тенге. Уже отведен земельный участок площадью 5 га. Центр позволит расширить возможности для качественного исполнения индивидуальных программ реабилитации лиц с инвалидностью, а также улучшить процесс их социализации.