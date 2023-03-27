Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

Еще двух пострадавших с различными травмами госпитализировали.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

На территории Аксуского района произошла дорожная авария с участием автомашин Toyota Camry и Kia Rio, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.

Как сообщается, корейской иномаркой управляла 40-летняя женщина, а за рулем Toyota Camry находился 39-летний мужчина.

Автомашины столкнулись на 406 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск, когда один из водителей не справился с рулевым управлением и допустил выезд на встречную полосу движения.

В ДТП погибли три человека, еще двух пострадавших с различными травмами госпитализировали в районную больницу.

Виновник ДТП будет установлен в ходе расследования по результатам назначенных экспертиз.

На месте происшествия продолжают работать патрульные полицейские и дознаватели.