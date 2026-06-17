Распахнул двери Дом студентов

В административном цент­ре Енбекшиказахского райо­на Алматинской области, городе Есике, ввели в экс­плуатацию общежитие местного гуманитарно-педагогического колледжа. Здесь обучаются около 1 500 студентов, часть которых – приезжие из близлежащих сел и городов, а также других регио­нов страны.

фото Есикского гуманитарно-педагогического колледжа

В стенах учреждения ведется обучение по 12 специальностям: помимо педагогов здесь готовят менеджеров индустрии туризма, переводчиков, программистов, аудиторов, архивистов. Неоднократно учащиеся становились победителями и призерами международных и респуб­ликанских тематических конкурсов.

В текущем году колледжу­ исполняется 60 лет, в преддверии круглой даты построен современный Дом студентов, рассчитанный на 200 мест.

Как сообщил директор учебного заведения Алмас Жылкыбаев, в многопрофильном здании созданы комфортные условия для проживания ребят. Имеются жилой блок, кухни, душевые, учебные аудитории, спортзал с тренажерами. Установлены системы видео­наблюдения, противопожарной безопасности, подключен высокоскоростной Интернет, оборудованы прачечные, гладильные комнаты, медицинский кабинет. Переведена на газ котельная, которая раньше работала на дизельном топливе.

К слову, старое общежитие, в котором проживали около 400 студентов, останется на балансе колледжа. В нем планируется провести капитальный ремонт.

С новосельем ребят поздравили представители местных властей и общественности. По словам депутата Енбекшиказахского районного маслихата Багдата­ Рахимова,­ ход строительства Дома студентов находился на особом контроле партии «Amanat», поскольку объект был включен в предвыборную программу организации.

Раньше многие иногородние учащиеся проживали на съемных квартирах, что негативно сказывалось на учебном процессе. Депутат выразил надежду, что улучшение бытовых и жилищных условий позволит им получить качественные знания и в дальнейшем стать квалифицированными специалистами.