Как стартапы меняют жизнь

Цифровизация
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Цифровая экосистема Abai IT-Valley формирует будущее региона

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В просторном коворкинге Abai IT-Valley на днях было непривычно многолюдно. За столиками, где обычно обсуж­дают бизнес-модели, собрались журналисты. Вместо официальных докладов – живой разговор о стартапах, технологиях и идеях, которые уже сегодня пытаются решить реальные проблемы жителей области Абай.

Именно с выставки стартапов начался пресс-тур по технологическому кластеру. Экскурсию для представителей СМИ провел трекер и наставник проектов Раиф Мисайлов.

Первым свой проект представил студент третьего курса Университета им. Алихана Бокейхана Дмитрий Лебедев. Вместе с командой он разрабатывает антивирусную систему Q-Rаy Vision, ориентированную исключительно на казахстанский рынок. По словам разработчика, существующие антивирусы эффективно работают на международном уровне, однако не всегда способны оперативно реагировать на локальные угрозы. Новая система делает акцент на борьбе с фишинговыми сайтами, которые маскируются под популярные казахстанские сервисы и банки.

Сегодня мошенники активно используют поддельные страницы Kaspi, Halyk Bank, OLX, Kolesa.kz и других отечественных платформ. Разработчики уверены, что их решение поможет снизить риски цифрового мошенничества. Еще одним преимуществом проекта стала полная локализация данных – вся информация хранится на серверах внутри Казахстана.

Следующая презентация была посвящена совсем другой, но не менее актуальной теме – санитарной безопасности населения. Проект SanEduPortal переводит обязательное гигиеническое обу­чение в цифровой формат. Через платформу сотрудники общепита, медицинских учреждений, салонов красоты, детских организаций и других сфер могут проходить обучение санитарным нормам дистанционно.

Автор проекта Едиль Омарбеков рассказал, что сегодня многие клиенты даже не задумываются, прошел ли мастер салона красоты обязательное обучение, имеет ли необходимые медицинские документы. Платформа позволяет обучаться онлайн и проверять подлинность сертификатов через индивидуальный идентификатор. По сути, SanEduPortal превращается из обычного сервиса выдачи справок в полноценную образовательную экосистему, направленную на повышение санитарной грамотности населения.

Особый интерес вызвал стартап WAPAPAY, разработанный студентом Данилом Калайдой. Проект предлагает цифровую альтернативу привычным бумажным картам лояльности, которые до сих пор используют многие кофейни. Принцип работы прост: клиент показывает QR-код в приложении, а система автоматически начисляет бонусы и отслеживает посещения.

Для бизнеса сервис дополнительно собирает аналитику, поз­воляя видеть активность клиентов и эффективность программ лояльности. Несмотря на молодой возраст команды, проект уже работает в нескольких кофейнях Семея, Алматы и Костаная. По словам разработчиков, приложением пользуются более 340 клиентов.

От кофе журналистов неожиданно перенесли в мир больших строек и искусственного интеллекта. Студент Владислав Крюков представил платформу Prime360.ai – систему для контроля строительных проектов. Она объединяет финансовый мониторинг, видеонаблюдение, инструменты управления документацией и даже виртуального ИИ-помощника по имени Мадина. Разработчик рассказал, что проект уже заинтересовал зарубежных инвесторов и переговоры ведутся в том числе с представителями США.

Не менее социально значимой оказалась разработка Роллана Сарсембаева. Его платформа Sozlab предназначена для раннего выявления нарушений речи у детей. Сервис позволяет пройти диагностику дистанционно и получить оценку уровня риска по авторской методике логопедического центра. В перспективе на платформе планируют разместить полноценные обучающие программы для родителей и специалистов.

От социальных проектов пресс-тур плавно перешел к решениям для бизнеса. Раиф Мисайлов показал собственный рабочий кабинет в системе. Постановка задач, учет рабочего времени, внутренний чат, хранение документов, расчет KPI и контроль посещаемости – все это объединено в одном интерфейсе. По его словам, платформой уже заинтересовались государственные структуры и образовательные организации региона.

Особый интерес вызвал проект Еркежан Сериккалиевой – инвестиционная платформа, которая обещает революционизировать сопровождение проектов, мониторинг заявок на земельные участки и реализацию инициатив на интерактивной карте.

Затем внимание журналистов захватил проект KazakhLearn – мобильное приложение для изу­чения казахского языка с ИИ. Система анализирует уровень знаний, строит индивидуальные планы, предлагает игровые механики, голосовые упражнения и даже чат-бот для практики. Цель разработчиков – популяризировать язык как в Казахстане, так и за его пределами.

Завершил экспозицию стартапов Jidek.kz – цифровая платформа карьерной навигации. Анализ рынка труда, поиск вакансий и образовательных возможностей, построенные на реальных данных, помогают пользователям выбирать востребованные профессии и строить успешную карьеру.

– За 2025 год наши резиденты заработали около 250 тысяч долларов, привлекли 50 миллионов тенге инвестиций и создали более 30 рабочих мест. Это прямой вклад в экономику, цифровизацию и развитие области Абай, – подвел итоги Раиф Мисайлов.

Но настоящая магия технологий раскрылась за пределами выставочного зала – в лабораториях центра. В Центре аддитивных технологий десятки 3D-принтеров работали без остановки. От промышленных деталей и медицинских тренажеров до игрушек с национальными узорами – здесь создают будущее. 3D-дизайнер Рамиль Гильмутдинов отметил:

– Мы можем изготовить любую деталь в кратчайшие сроки, а 3D-сканер позволяет восстанавливать поврежденные элементы.

Работают даже многоцветные принтеры нового поколения с ИИ, способные создавать сложные изделия с минимальной пост­обработкой.

– Лаборатория – это не просто мастерская. Мы создаем инженерные решения для предприятий, развиваем беспилотные технологии и привлекаем студентов к реальным производственным проектам, примером чего является работа над программным обеспечением для компании «Каражыра». Важно, чтобы деньги, заработанные технологиями, оставались и развивали наш регион, – рассказывает руководитель Abai IT-Valley Бауыржан Наурызбаев.

Среди амбициозных проектов – внедрение солнечной энергетики. Совместно с компанией Solar Asia резиденты IT-кластера устанавливают солнечную электростанцию для Университета им. Алихана Бокейхана. 96 солнечных панелей уже смонтированы на крыше главного корпуса. Проект обеспечит вуз электроэнергией и позволит в перспективе продавать излишки в сеть. Главное – студенты получают здесь бесценную практику.

– Мы начали изучать ИИ еще в 2018 году, задолго до того, как это стало глобальным трендом. Мы не должны догонять, мы должны предугадывать, – подчеркивает Бауыржан Наурызбаев.

В соседнем кабинете рождаются первые казахстанские игровые проекты, пропитанные национальной культурой, которые уже привлекли внимание мировых гигантов игровой индустрии. А финальным аккордом пресс-тура стал кабинет робототехники. Здесь с пяти лет дети учатся собирать механизмы, программировать и решать задачи. Воспитанники – победители международных соревнований, включая Гран-при в Сингапуре.

#регионы #Abai IT-Valley #стартап #экосистема

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