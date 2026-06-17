Чтобы снизить нагрузку на стационары

В Северо-Казахстанской области завершен ключевой этап работ в строительстве многопрофильной больницы – одного из крупнейших медицинских объектов региона, который должен существенно расширить возможности системы здравоохранения.
Как сообщил председатель совета директоров YDA Holding Хусейн Арслан, общая площадь будущего комплекса составит более 92 тыс. кв. м. Проект предусматривает создание современного медцентра полного цикла – от первичной диагностики до высокотехнологичных операций и реабилитации.
В структуру больницы войдут консультативно-диагностический корпус, рассчитанный на 480 посещений в смену, круглосуточный и дневной стационары, родильное отделение, а также отделения лучевой диагностики, радиологии и клинико-диагностическая лаборатория. Отдельные подразделения будут ориентированы на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по направлениям кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, сосудистой хирургии и травматологии.
На объекте завершено возведение железобетонного каркаса здания. Строители продолжают кирпичную кладку стен, монтаж фасадных конструкций и внутреннюю отделку помещений. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2027 год.