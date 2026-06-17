Чтобы снизить нагрузку на стационары

В Северо-Казахстанской области завершен ключевой этап работ в строительстве многопрофильной больницы – одного из крупнейших медицинских объектов региона, который должен существенно расширить возможности системы здравоохранения.

Фото: акимат СКО

Как сообщил председатель совета директоров YDA Holding Хусейн Арс­лан, общая площадь будущего комплекса составит более 92 тыс. кв. м. Проект предусматривает создание современного медцентра полного цикла – от первичной диагностики до высокотехнологичных операций и реабилитации.

В структуру больницы войдут консультативно-диагностический корпус, рассчитанный на 480 посещений в смену, круглосуточный и дневной стационары, родильное отделение, а также отделения лучевой диагнос­тики, радиологии и клинико-диагнос­тическая лаборатория. Отдельные подразделения будут ориентированы на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по направлениям кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, сосудистой хирургии и травматологии.

На объекте завершено возведение железобетонного каркаса здания. Строи­тели продолжают кирпичную кладку стен, монтаж фасадных конструкций и внутреннюю отделку помещений. Ввод комплекса в эксплуа­тацию запланирован на 2027 год.