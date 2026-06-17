Еще пять сел обеспечены питьевой водой

Водное хозяйство
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Жители сел Морозовское лесничество, Башкуль, Жыланды, Мостик и Малая Владимировка Бескарагайского района области Абай теперь имеют доступ к централизованному водоснабжению.

Это стало возможным благодаря реа­лизации ряда важных инфраструктурных проектов. В частности, в селе Морозовское лесничество, где проживают 254 человека, проложено более 8 км новых водопроводных сетей. К централизованной системе подключены 106 дворов, установлены два резервуара объемом по 100 кубометров.

Село Башкуль, насчитывающее 420 жителей, также получило обновленную систему водоснабжения. Реконструировано 9,7 км существующих сетей, что позволило обеспечить водой 111 дворов. Здесь установлены два резервуара по 100 кубометров. В Жыланды, где проживают 355 человек, ранее отсутствовала система питьевого водоснабжения. Теперь проложено 11 км новых сетей, и к централизованному источнику воды подключены 132 двора. Как подчеркнули в пресс-службе акима области Абай, реализация этих проектов способствует значительному улучшению качества жизни сельских жителей и создает основу для дальнейшего развития населенных пунктов.

#регионы #область Абай #вода #водопровод

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