Необходим суверенный искусственный интеллект

В Алматы в третий раз прошел New Vision Forum 2026, посвященный вопросам экономики, технологий и управления бизнесом на фоне глобальных изменений.

фото Юрия Беккера

В мероприятии приняли участие около пяти тысяч представителей государственных и бизнес-структур, предпринимателей, инвесторов и международных экспертов.

Особое место в программе форума заняли вопросы, касающиеся глобальных рынков, искусственного интеллекта, цифровой трансформации и управления компаниями в период высокой неопределенности на международных рынках. Также шла речь об адаптации бизнеса к изменениям в экономике и налоговой системе.

Как отметил председатель правления Центра привлечения и сопровождения инвестиций Almaty Invest Кайрат Бекенов, роль алматинских предпринимателей в развитии экономики страны постоянно повышается: в настоящее время более четверти налогов в бюджет страны поступает именно из Алматы. При этом свыше 64% доходов городского бюджета обеспечивается за счет малого и среднего бизнеса.

Перед участниками форума выступил известный американский писатель, психолог, автор бестселлера «Мужчины с Марса — женщины с Венеры» Джон Грей. Его выступ­ление было посвящено теме управления стрессом в кризисных ситуациях.

В ходе форума основатель New Vision Forum Максат Курбенов объявил о запуске New Vision Business Academy – новой образовательной платформы для предпринимателей.

Во второй день форума эксперты в своих выступлениях спрогнозировали будущее Казахстана­ в технологической гонке. Размышляя о роли нашей страны в происходящих процессах, заместитель акима Алматы Олжас Смагулов отметил, что город намерен укреплять статус главного технологического центра республики. Сейчас в Алматы строится крупнейший в Центральной Азии Центр обработки данных, Алматинский горный кластер должен привлечь более 2 млрд долларов инвестиций и стать крупнейшим всесезонным туристическим объектом региона.

В свою очередь председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин заявил, что главным вызовом ближайших лет станет не развитие искусственного интеллекта, а сохранение человеческого. По его словам, впервые в истории появилась технология, которой люди начинают делегировать сам процесс мышления. Это меняет рынок труда, подход к воспитанию детей, образованию и развитию будущих поколений.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун рассказал о прикладном внедрении ИИ в экономику Казахстана. ИИ, по его словам, уже приносит конкретную пользу в сельском хозяйстве. В ближайшее время уровень цифровизации данных в этой отрасли превысит 60–70%. Он отметил также, что благодаря поддержке Astana Hub IT-экспорт Казахстана в 2025 году достиг 1 млрд долларов.

Генеральный директор Blockchain Research Institute Дон Тэпскотт заявил, что мир одновременно проходит через две трансформации – это изменение геополитического порядка и стремительное развитие ИИ. По его словам, в будущем у каждого человека могут появиться персональные ИИ-агенты, которые смогут выполнять функции врачей, юристов, советников и помощников.

Экс-председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу рассказал о мировых тенденциях и геополитических рисках. В заключительный день форума прошла закрытая сессия о геополитике с его участием. Помимо этого, участники обменялись мнениями по вопросам, касающимся искусственного интеллекта, цифровой транс­формации, клиентского сервиса, управлении бизнесом и роли CEO.