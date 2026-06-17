«Арыстан» дает путевку в жизнь

В Парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев в торжественной обстановке прошла церемония очередного выпуска курсантов специализированного лицея «Арыстан».

фото Юрия Беккера

По традиции мероприятие началось с возложения венков к Вечному огню.

За годы существования «Арыс­тан» стал одним из престижных учебных заведений, его выпускники успешно продолжают обу­чение в вузах страны. При этом большинство из них выбирают воинскую карьеру, становясь офицерами казахстанской армии, Пограничной службы, Национальной гвардии и КНБ.

О популярности лицея среди школьников говорит тот факт, что ежегодно конкурс на одно место доходит до восьми человек.

Такой жесткий отбор позволяет задать высокую планку в качестве получаемого образования. В этом году знак «Алтын белгі» подтвердили четыре выпускника: Ерден Кожабек, Рамазан Гастамбек, Талант Жаргали, Данияр Малик. Аттестат особого образца вручили девяти выпускникам, при этом отличников и хорошистов в основном составе лицея больше половины.

Срок обучения – три года. Ежегодно в ряды лицеистов принимаются 80 мальчишек с учетом их психологической пригодности, уровня общеобразовательной подготовки и состояния здо­ровья. Особое внимание в период обучения уделяется физической подготовке воспитанников. В лицее успешно функционируют секции бокса, рукопашного боя, футбола, волейбола, шахмат и других видов спорта.

– Мы гордимся тем, что являемся частью уникального благотворительного проекта для талантливых детей из мало­обеспеченных и многодетных семей. Мы воспитываем будущих профессио­налов для силовых структур и настоящих патриотов своей страны.

В лицее работает коллектив единомышленников, способный благодаря профессионализму, сплоченности и взаимной поддерж­ке эффективно решать задачи любой сложнос­ти, – высту­пил с напутственным словом руководитель лицея генерал-лейтенант Мурат Майкеев.

В декабре 2025 года перед лицеем была поставлена задача расширить направления подготовки с упором на IT, цифровизацию и искусственный интеллект. Были оборудованы современные кабинеты IT-технологий, робототехники и БПЛА. Старшеклассники обеспечены ноутбуками.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил, представители общественности, родители курсантов, друзья. Выпускники продемонстрировали строевую выучку, умение обращаться с оружием, а финалом церемонии стали прощальный вальс и подбрасывание в воздух фуражек и монет.