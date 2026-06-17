Первичное звено медицины

Здравоохранение
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Вопросы развития первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) стали главными на международной конференции «Здравоохранение Казахстана: развитие в условиях новых вызовов. Доказательная медицина в практике семейного врача».

Фото: пресс-служба ННЦРЗ им. С. Каирбековой

Открывая форум, министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что в стране продолжается модернизация первичной медико-санитарной помощи. Уже сегодня более 80% участков закреплены за врачами общей практики, а система здравоохранения поэтапно переходит к семейной модели обслуживания.

– Мы исключили обязательное требование по выезду врачей на дом. Эту функцию взяли на себя мобильные бригады и кабинеты неотложной помощи, которые работают с утра до вечера и обслуживают вызовы четвертой категории срочности. Также внедрен­ самостоятельный сестринский прием. Сегодня порядка 33 процентов организаций ПМСП имеют такие кабинеты, и пациент начинает свой маршрут именно с медицинской сестры, что позволило значительно разгрузить врача и сократить время ожидания, – подчеркнула министр.

С 2026 года все скрининговые исследования включены в пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По итогам первого квартала выявляемость артериальной гипертензии увеличилась на 13%, а сахарного диабета второго типа – на 26%.

Глава ведомства отметила, что в стране развивается самостоя­тельный сестринский прием, совершенствуются механизмы стимулирования медработников и внедряются цифровые решения, которые сократили нагрузку на медперсонал поч­ти на 40%. В чис­ле ближайших задач – достижение к 2027 году стопроцентного охвата участков врачами общей практики и снижение числа предотвратимых госпитализаций пациентов с хроническими заболеваниями не менее чем на 20%.

Руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла рассказал о глобальных приоритетах развития здравоохранения. В частности, о профилактике заболеваний на протяжении всей жизни человека, развитии цифрового здравоохранения и телемедицины, эффективном управлении неинфекционными заболеваниями.

– Особое значение имеет инициатива Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по соз­данию Глобальной коалиции по первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ поддерживает данную инициативу, которая отражает растущую роль Казахстана в формировании глобальной повестки по укреплению ПМСП и продвижению коллективных действий стран для достижения здоровья для всех, – отметил он.

Отдельный блок программы был посвящен медицинским сестрам. Участники говорили о новых моделях сестринской прак­тики, повышении квалификации специалистов и расширении их участия в оказании первичной медицинской помощи. Был подготовлен уголок, посвященный Айгуль Касымовой, которая стоя­ла у истоков развития системы ПМСП в Казахстане.

#медицина #Минздрав #конференция #ПМСП

Популярное

Все
Манит туристов курортный Имантау-Шалкар
Первичное звено медицины
Необходим суверенный искусственный интеллект
Распахнул двери Дом студентов
Чтобы снизить нагрузку на стационары
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Еще пять сел обеспечены питьевой водой
«Арыстан» дает путевку в жизнь
Искусственный интеллект на страже безопасности
Как стартапы меняют жизнь
Ловушки от вредителей
IT-сервисы для села
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Помогают аграриям карты
Дожди по расписанию
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Учителя готовы к переменам
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Закон Республики Казахстан
В выходные дороги под особым контролем
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

ОСМС 2.0: трансформация продолжается
Ребенка с тяжелым врожденным пороком сердца прооперировали …
Казахстан усилит контроль за антибиотиками
В Балхаше завершили модернизацию больницы за счет возвращен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]