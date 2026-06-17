Первичное звено медицины

Вопросы развития первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) стали главными на международной конференции «Здравоохранение Казахстана: развитие в условиях новых вызовов. Доказательная медицина в практике семейного врача».

Фото: пресс-служба ННЦРЗ им. С. Каирбековой

Открывая форум, министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что в стране продолжается модернизация первичной медико-санитарной помощи. Уже сегодня более 80% участков закреплены за врачами общей практики, а система здравоохранения поэтапно переходит к семейной модели обслуживания.

– Мы исключили обязательное требование по выезду врачей на дом. Эту функцию взяли на себя мобильные бригады и кабинеты неотложной помощи, которые работают с утра до вечера и обслуживают вызовы четвертой категории срочности. Также внедрен­ самостоятельный сестринский прием. Сегодня порядка 33 процентов организаций ПМСП имеют такие кабинеты, и пациент начинает свой маршрут именно с медицинской сестры, что позволило значительно разгрузить врача и сократить время ожидания, – подчеркнула министр.

С 2026 года все скрининговые исследования включены в пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По итогам первого квартала выявляемость артериальной гипертензии увеличилась на 13%, а сахарного диабета второго типа – на 26%.

Глава ведомства отметила, что в стране развивается самостоя­тельный сестринский прием, совершенствуются механизмы стимулирования медработников и внедряются цифровые решения, которые сократили нагрузку на медперсонал поч­ти на 40%. В чис­ле ближайших задач – достижение к 2027 году стопроцентного охвата участков врачами общей практики и снижение числа предотвратимых госпитализаций пациентов с хроническими заболеваниями не менее чем на 20%.

Руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла рассказал о глобальных приоритетах развития здравоохранения. В частности, о профилактике заболеваний на протяжении всей жизни человека, развитии цифрового здравоохранения и телемедицины, эффективном управлении неинфекционными заболеваниями.

– Особое значение имеет инициатива Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по соз­данию Глобальной коалиции по первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ поддерживает данную инициативу, которая отражает растущую роль Казахстана в формировании глобальной повестки по укреплению ПМСП и продвижению коллективных действий стран для достижения здоровья для всех, – отметил он.

Отдельный блок программы был посвящен медицинским сестрам. Участники говорили о новых моделях сестринской прак­тики, повышении квалификации специалистов и расширении их участия в оказании первичной медицинской помощи. Был подготовлен уголок, посвященный Айгуль Касымовой, которая стоя­ла у истоков развития системы ПМСП в Казахстане.