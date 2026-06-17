Ловушки от вредителей

В Казахстане внедряют систему защиты растений на основе интеллектуальных феромонных ловушек с элементами цифрового прогнозирования.

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По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, площадкой для апробирования умной технологии стал яблоневый сад крестьянского хозяйства «Дихан» в Алматинской области. Новшество внедряется специа­листами Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева совместно с китайскими партнерами.

Стоит пояснить: феромонные ловушки – это экологичес­ки безо­пасные устройства для отслеживания и отлова насекомых-вредителей. Они действуют с применением синтетических половых феромонов, которые привлекают самцов конкретного вида в клейкую ловушку, предотвращая тем самым размножение и защищая растения без дальнейшего использования химикатов.

В рамках проекта, о котором идет речь, система не только фиксирует в режиме реального времени появление вредителей, но и формирует информационную базу для фитосанитарного прогнозирования. Данные с интеллектуальных ловушек автоматически передаются специалистам в онлайн-режиме, позволяя отслеживать динамику популяции нежелательных насекомых и рассчитывать на основе цифровых моделей наиболее вероятное развитие ситуации.

Внедрение цифрового мониторинга повышает точность прогнозов, снижает риски потерь урожая и позволяет оптимизировать применение средств защиты растений. Важно отметить, что этот пилотный проект может стать универсальным решением в фитосанитарной сфере и со временем применяться не только для защиты садовых деревьев, но и полевых культур.

Таким образом, как отмечают эксперты, сделан серьезный шаг по пути формирования более широкой системы цифрового фитосанитарного мониторинга в агропромышленном комплексе республики.