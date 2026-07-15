Три казахстанки завоевали «золото» чемпионата Азии по боксу U19

Спорт

В Джакарте (Индонезия) продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  НОК 

Фото: НОК

Сегодня, 15 июля, в дневной сессии состоялись финальные поединки среди девушек U19. По итогам выступлений три представительницы Казахстана завоевали золотые медали.

В весовой категории до 70 кг Камила Оспанова в финале одержала победу над Мафтуной Янгиевой (Узбекистан). Айдана Убайдуллакызы (до 80 кг) в решающем бою победила представительницу Индии Мегху Шеоканд. В весе свыше 80 кг Зарина Толыбай оказалась сильнее еще одной индийской спортсменки - Прачи Токас.

Таким образом, в возрастной категории U19 сборная Казахстана на данный момент завоевала три золотые и пять бронзовых медалей.

Ранее бронзовыми призерами чемпионата стали Мадира Жумакан (до 48 кг), Едиге Нургожа (до 55 кг), Акнур Турсынгали (до 57 кг), Айсулу Мухит (до 65 кг) и Жалгас Утебеков (до 90 кг).

Стоит отметить, что сегодня в вечерней сессии состоятся финалы у женщин U23. Бои за "золото" среди парней пройдут завтра, 16 июля.

#бокс #медали #Казахстански

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