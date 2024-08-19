Три новых суда заработают в Казахстане

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса провел на площадке Верховного суда круглый стол по обсуждению вопросов создания кассационных судов, сообщает Kazpravda.kz

С 1 июля 2025 года в столице заработают три самостоятельных кассационных суда с едиными правилами обращения и пересмотра.

Встреча прошла с учетом высокого спроса на «сплошную» кассацию в рамках публичного обсуждения соответствующего законопроекта. В ней приняли участие депутаты Мажилиса, руководство Верховного суда, судебной администрации, республиканской коллегии адвокатов, института парламентаризма, представители Генпрокуратуры и юридического сообщества.

Открывая круглый стол, председатель комитета Мажилиса Снежанна Имашева подчеркнула важность проводимой реформы, направленной на обеспечение полноценной реализации гарантированного Конституцией права на судебную защиту и повышение доверия к судам.

Председатель коллегии по гражданским делам Верховного суда Нурсерик Шарипов отметил деятельность рабочей группы Парламента, инициировавшей пакет законодательных новелл в сфере правосудия.

С предложениями выступили мажилисмены Марат Башимов, Базарбек и Нурсултан Байтилесов, председатели республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев и казахстанского союза юристов Серик Акылбай, судья Верховного суда в отставке Гульнара Рыспекова, юристы Бахыт Тукулов и Гульнара Сулейменова.

В целом все спикеры, поддерживая создание кассационных судов, обратили особое внимание на вопросы их эффективного функционирования, необходимости обеспечения подлинной независимости судей, прозрачного и публичного отбора на судейские должности.

Кроме того, состоялась конструктивная дискуссия, по итогам которой парламентарии и судейский корпус подтвердили готовность к дальнейшему обсуждению с юридическим сообществом предложений по обеспечению беспристрастного, справедливого и независимого правосудия.

С 2022 года в Казахстане действует экстерриториальная подсудность по гражданским делам - когда дело по выбору истца могут рассмотреть в любом регионе страны. Теперь эту практику предлагают распространить и на административные дела. По мнению законотворцев, это повысит доверие граждан к судам. Вместе с тем на уголовные дела экстерриториальность не распространяется.