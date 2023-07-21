Три сестры

Премьера документального фильма «The Bekova sisters: восхождение к свободе», раскрывающего неизвестные страницы жизни и творчества сестер Накипбековых, состоялась в одном из уютных кинотеатров мегаполиса. Общаясь с журналис­тами, генеральный продюсер и идейный вдохновитель фильма Берлин Иришев отметил, что картина создана в рамках проекта Ассоциации казахстанцев во Франции (АКФ) «От музы к музыке». Ранее снят фильм об истории музы Кристиана Диора – казашке Алле Ильчун. Позже возникла идея создать фильм о знаменитом инструментальном трио, покорившем запад. Для того чтобы быть убедительными, АКФ организовала два концерта в 2021 году в Париже и в 2022-м в Дубае, которые прошли с ошеломительным успехом.

Фильм о судьбе уникального трио – это результат работы большой команды в течение трех лет. Первая официальная премьера проекта состоялась 17 марта текущего года в Лондоне с учас­тием главных героинь.

– Сестры Накипбековы рискнули покинуть свою страну в поис­ках творческой свободы в начале 80-х годов прошлого века. Они выбрали Лондон. Исполнители состоялись как одно из лучших фортепианных трио в мире. К сожалению, о них практически не пишут и не говорят в Казахстане. Полагаю, что никакое государство не может претендовать на цивилизованность, если оно не признает талантливых людей, которые самостоятельно состоялись за границей как профессионалы высокого класса, – отметил продюсер фильма Берлин Иришев.

Казалось бы, о знаменитых сест­рах есть материалы в печатных СМИ, но жанр документального кино тем и хорош, что может передать зрителям эмоции и чувства, которые порой сложно донести словами, ведь камера, как рентген просвечивает человека. Несомненно, тронули черно-белые фотографии из далекого детства, редкие архив­ные съемки репетиций, первых концертов, выступлений на большой сцене, воссоздавшие эпоху второй половины XX века. Еще одна творческая деталь – классическая музыка как фоновое сопровождение в исполнении трио на протяжении всего фильма.

Гости остались под большим впечатлением от картины, о чем свидетельствовали аплодисменты с воскликами «Браво!». Приятным сюрпризом стало благодарственное письмо в адрес Берлина Иришева от имени министра культуры и спорта РК Асхата Оралова. Он поздравил с премьерой фильма в нашей стране и выразил слова благодарности за поддержку отечественного искусства за рубежом и развитие культурных связей между Казахстаном и Францией.

Точка отсчета

Почему часто звучат слова «уникальное трио»? Оно было уникальным еще в советское время, так как изначально было единственным, состоящим из трех родных сестер. Сестры Накипбековы первыми среди представителей казахской молодежи поступили и успешно окончили Московскую консерваторию им П. И. Чайковского. Первыми среди казахстанских исполнителей побеждали на престижных международных конкурсах, открыв дорогу многим артистам и музыкантам.

Невероятная история трио, покорившего музыкальный олимп, началась в Караганде. Сестры родились в обычной семье. Отец Токен Накипбеков – ученый, преподаватель социологии, хотел, чтобы дочери занимались наукой, хотя, сам того не ведая, вложил в них искру творчества. Сестры вспоминают, что он хорошо играл на домбре, и у него был звучный голос. Для сестер очень важна память о маме Рашиде Муслимовой, которая любила ­классическую музыку и вовремя поняла, что у дочерей есть необычный музыкальный дар. Она никогда не давила на дочерей, развивая в них трудолюбие и ответственность. Именно мама по крупицам собирала все, что было связано с концертами: записи, интервью, фотографии, оставив бесценный семейный архив.

Первым незаурядную одаренность девочек распознал их преподаватель в областной музыкальной школе Караганды Роман Мазанов – виолончелист, политический ссыльный. Разглядев их творческий потенциал, он подобрал для каждой подходящий инструмент: скрипку – для старшей Эльвиры, фортепиано – для средней Элеоноры, а виолончель для младшей Альфии. Спустя нес­колько десятков лет, в 2001 году, сестры Накипбековы отдадут дань уважения памяти своего выдающегося педагога, установив в честь него мемориальную доску на здании их музыкальной школы. Позже сестры учились в музыкальной школе имени Куляш Байсеитовой в Алматы, затем первыми из казахстанцев поступили в консерваторию имени Петра Чайковского в Москве. Эльвира была студенткой Игоря Безродного, Элеонора – Якова Зака и Михаила Межлумова, а Альфия – ученицей Мстислава Ростроповича. Они вспоминают, что в Москве по своему музыкальному и техническому уровню никогда не чувствовали себя ниже других студентов.

После окончания учебы вернулись в Казахстан и преподавали в Алматинской консерватории, ведя активную концертную дея­тельность. В 1971 году Эльвира Накипбекова становится лауреа­том Международного конкурса скрипачей имени Паганини в Италии. Ей было присуждено звание заслуженной артистки КазССР. Альфия получила награду на конкурсе имени Казальца в Будапеште. Все вместе сестры стали лауреатами конкурса фортепианных трио в Белграде.

После того как стали «звездами» всесоюзной величины, их график оказался интенсивным и плотным, а гастроли и выступ­ления были расписаны на годы вперед. Жизнь музыкантов казалась стабильной, благополучной и предсказуемой – концерты, декады искусств, гастроли по республике. Однако успешный советский артист невольно становился витриной пропаганды советской идеологии. В 1981 году Альфия едет по туристической путевке в Лондон и просит там политического убежища. Она стала первым и единственным невозвращенцем в среде казахстанских артистов. Ее сестрам, оставшимся в Казахстане, КГБ практически запретило всякую концертную деятельность, были уничтожены записи выступлений трио на телевидении и радио. От Эльвиры и Элеоноры тогда требовали публично отказаться от сестры.

Между тем Альфия вспоминает, что это не было скандальное событие, а своеобразный человеческий протест, не имеющий отношения к политике. Она просто хотела творческой свободы, но этот период оказался очень сложным для семьи. Только через полгода в Алматы из Англии приехал студент с весточкой от Альфии, в которой она сообщила родным, что у нее все хорошо. Тогда никто не знал, что эта разлука растянется на долгие семь лет. Лишь в 1989 году сестры смогли воссое­диниться в Лондоне.

Осенью того же года состоялось громкое выступление инструментального трио, посвященное падению Берлинской стены. Это стало началом их восхождения на творческий олимп. Невероятно, но за короткий срок музыканты из далекого Казахстана покорили искушенную западную публику. Они выступали в самых знаменитых концертных залах мира, им аплодировали зрители Амстердама, Рима, Вены, Парижа, Берлина, Лондона, жители США и Австралии. По версии журнала Gramophone и BBC Music Magazine, трио The Bekova sisters вошло в пятерку лучших фортепианных трио мира. Записи их концертов на протяжении нескольких лет были признаны критиками Великобритании одними из лучших компакт-дисков. Многие из них считаются эталонными, по которым оцениваются другие записи. Их техника исполнения и исключительная виртуозность признаны во всем мире.

В 1995 году трио Накипбековых получило приглашение посетить Казахстан. С той поры музыканты поддерживают связь с исторической родиной.

На вершине олимпа

Сегодня старшая сестра Эльвира живет в Тоскане (Италия). Элеонора и Альфия – в Лондоне. Два раза в год они собираются у Эльвиры, чтобы дать мастер-классы для молодых музыкантов и провести камерные концерты для местных поклонников классической музыки.

Поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов считает, что творчество сестер Бековых выполняет задачу сближения культур, их искусство помогает всем слушателям Европы и мира узнавать друг друга.

Своим впечатлением о фильме поделилась солистка Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, призер международных конкурсов, пианистка Жанар Сулейманова. По ее словам, она впервые услышала их выступление в 1998 году, будучи студенткой аспирантуры в Мос­ковской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

– Меня пригласила на концерт наша диаспора. Я с огромным удовольствием прослушала их выступление. Это было очень сыгранное трио, они профессио­налы высшей пробы, которые, кажется, даже дышат в унисон. Их сыгранность – это результат упорного совместного труда. Они еще и красивые женщины. Почему-то я с ними тогда не познакомилась. К сожалению, в советское время о них почти не было информации, их имена замалчивали. Если нам о них говорили, то с осуждением, чтоб другие так не поступали, – сказала известный исполнитель.

В беседе с корреспондентом «КП» сценарист фильма Нургуль Тусупбекова отметила, что их задача состояла в том, чтобы о сестрах Накипбековых узнали как можно больше казахстанцев, особенно музыкантов, студентов, школьников, начинающих свой путь в музыке. Их история поучительна, а жизнь насыщена удивительными и интересными событиями, о которых еще можно снять не один фильм.

– Отношение к сестрам Накипбековым в нашей стране до сих пор неоднозначное. Сейчас их понять проще, но на тот момент нужно было иметь достаточно мужества, чтобы отказаться от состоявшейся жизни и построить с нуля новую в далеком зарубежье. Нам хотелось найти тропинку к казахстанскому зрителю, чтобы они знали, какие у нас есть масштабные и самодос­таточные личности. Сегодня они хотят быть полезными своей стране, передавать свой опыт молодым музыкантам, – говорит моя собеседница.

По ее признанию, за время совместной работы она почувствовала родство душ с ними, так как тоже из Караганды, росла в той атмосфере культуры и прекрасно понимает их особое отношение к городу своего детства.