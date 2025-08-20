До этого в аналогичных ситуациях родные погибших 12 раз отказывали павлодарским врачам, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В республиканском центре по координации трансплантации сообщили, что 44-летний донор получил тяжелую черепно-мозговую травму. Благодаря решению родственников, трем казахстанцам из листа ожидания пересадили сердце и почки.

Как пояснил Дмитрий Потеребух, региональный координатор трансплантологии по Павлодарской области, донор поступил в тяжелом состоянии в первую горбольницу Павлодара еще в пятницу. Врачи сразу же выполнили операцию по удалению внутримозговой гематомы, однако до воскресенья его состояние только ухудшалось. Специалисты проводили клинические тесты на протяжении 24 часов, и в обед понедельника консилиум врачей выставил диагноз – смерть головного мозга.

По словам Дмитрия Потеребуха, при жизни донор не оставил никакого волеизъявления о возможности изъятия органов, поэтому врачи обратились к родным.

– Провели беседу с родственниками, привели примеры, они уже слышали о донорстве, оказались понимающими и дали согласие, чтобы спасти жизни людей, находящихся в листе ожидания. Мы выражаем глубокую благодарность семье донора за их смелое и человечное решение, – подчеркнул региональный координатор.

После этого медики вновь провели массивное обследование, в том числе на наличие инфекции, а также для понимания, насколько функциональны органы, и будут ли они способны прижиться в организме рецепиента.

По заявке прибыла бригада врачей из Астаны, при этом перевозить изъятые органы в столицу для дальнейшей пересадки пришлось наземным транспортом – павлодарский аэропорт находится на реконструкции. Транспортировка при поддержке МВД заняла 4,5 часа, и это вполне допустимое время, ведь сердце перевозилось в специальном роботизированном аппарате, поддерживающем его жизнеспособность.

Стоит отметить, что в Казахстане есть тенденция роста листа ожидания на пересадку. Сейчас в донорских органах нуждается 4421 человек, в том числе 121 ребенок. Самый большой лист ожидания на пересадку почек – в нем 4002 казахстанца.

С начала 2025 года в целом по стране восемь семей дали согласие на изъятие органов их умерших родственников. В прошлом году было шесть таких фактов. Из 205 трансплантаций, выполненных в Казахстане в этом году, 24 проведены именно от посмертных доноров.

Отметим, что больше 100 тыс. казахстанцев зафиксировали свое волеизъявление по отказу в изъятии их органов, согласие дали менее 7 тыс. человек.