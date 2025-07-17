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Под брендом Attar

В этом убедились журналисты, посетившие индустриальную зону промышленного спутника Караганды в ходе рабочей поездки министра промышленности и строительства РК Ерсайына Нагаспаева. Участники пресс-тура имели возможность побывать на трех важных для Сарани и всего региона предприятиях – шинном заводе Tengri Tyres, заводе бытовой техники Silk Road Electronics и автозаводе QazTehna.

...Менее чем за год после запуска первый в Казахстане шинный завод Tengri Tyres превратился в ключевое предприятие не только для Сарани, но и для всей отечественной автомобильной отрасли. Производственная мощность предприятия составляет 3 млн шин для легковых и 500 тыс. для грузовых машин в год.

Завод начали строить в 2021-м в рамках совместного проекта ПАО «Татнефть» и АО «ГК «Аллюр». В январе – июне 2025 года здесь произвели 257,4 тыс. шин, а всего с момента запуска, в июле 2024-го, по сегодняшний день – более 448 тыс. До конца года заводчане планируют выдать первый миллион изделий.

Во время экскурсии журналисты смог­ли увидеть весь процесс производства вплоть до ошиповки, тестирования и маркировки готовой продукции. Пожалуй, самый завораживающий этап – сборка, когда на вращающихся барабанах из нескольких комплектующих элементов автомат создает заготовки будущих шинных изделий. Заместитель директора по производству и техническому обеспечению ТОО «Tengri Tyres» Максим Белявский охотно отвечал на все вопросы. Так представители масс-медиа узнали, что сейчас на заводе производят 46 типоразмеров зимних и летних шин под брендом Attar, а к декабрю намерены выйти на 105 размеров.

– Каждая наша шина проходит строгий двухэтапный контроль качества. Только отвечающие высоким стандартам изделия поступают в продажу, – рассказал руководитель.

И действительно, с конвейера готовое изделие попадает в руки специалистов ОТК. После тщательного визуального осмотра покрышка отправляется на автоматическую диагностику. «Умные» автоматы на глазах оператора взвешивают, проверяют геометрию шины, вращают ее, имитируя движение колеса по дороге при максимальных нагрузках. Все испытания занимают не больше минуты.

Продукция под брендом Attar поставляется на внутренний рынок. В планах – увеличение мощности завода до 7 млн шин к 2028 году.

На предприятии уже работают более 800 сотрудников. После выхода завода на проектную мощность количество рабочих мест увеличится до 1 100. Сотрудники проходят профессиональное обучение, включая командировки и стажировки на других шинных заводах группы «Татнефть». В числе партнеров по подготовке кадров – Саранский гуманитарно-технический колледж и Карагандинский университет им. Е. Букетова.

От Artel до Samsung

Пять минут, и участников пресс-тура встречают работники завода бытовой техники Silk Road Electronics. Здесь собирают телевизоры, стиральные машины, кухонные вытяжки, плиты, водонагреватели, пылесосы и мини-печи. С начала 2025 года выпущено порядка 100 тыс. единиц бытовой техники, а к 2028-му завод планирует производить до 1,1 млн единиц техники в год.

Одними из первых партнерами завода стали компании Artel и Shivaki. В 2024 году заводчане произвели более 181 тыс. единиц техники, которая продается через крупные розничные сети Казахстана. Небольшая часть продукции экспортируется в страны СНГ.

В декабре 2024 года Silk Road Electronics и Samsung Electronics подписали соглашение о запус­ке производства телевизоров. В первой половине 2025 года монтировалось оборудование, шло обучение персонала, настраивались системы контроля качества. Запуск линии запланирован на август нынешнего года.

Весной 2025-го компании подписали новое соглашение – о производстве автоматических стиральных машин Samsung, интегрированных в цифровую платформу SmartThings. По словам директора ТОО «Silk Road Electronics» Александра Критского, производство стартует в конце третьего квартала 2025 года и будет полностью встроено в существующую инфра­структуру завода.

– Достигнута договоренность: Правительство полностью оказывает поддержку и помогает с осуществлением проекта при условии, что компания Samsung снизит цену для конечного пот­ребителя, – сообщил он.

Как отметил директор завода, уровень локализации производства конкретной продукции зависит от ее сложности. К примеру, казахстанское содержание в производимых в Сарани стиральных машинах доходит до 70%. А в телевизорах – только около 30% локализации: в них отечественные электроника, пластмасса, упаковочные материалы. Самый дорогой компонент – экран – поставляет компания-партнер.

Чтобы увеличить локализацию, завод планирует запустить в 2026 году цех штамповки. Металл для производства завод Silk Road Electronics получает от АО «Qarmet».

– Наше оборудование позволяет производить электрические шкафы Siemens. Будем гнуть корпус железного шкафа, красить его и делать сборку электричес­ких компонентов, – рассказал Александр Критский.

Такие знакомые нам автобусы

Завод автобусной и коммерчес­кой техники QazTehna был введен в эксплуатацию в 2019 году на основе производственных площадей в 40,5 тыс. кв. м, некогда принадлежавших бывшему Карагандинскому заводу резинотехнических изделий. В товарной линейке предприятия есть городские, туристические и школьные автобусы Yutong, а также грузовая техника Scania и Howo.

Транспорт, выпущенный саранцами, используется почти во всех регионах Казахстана. Производственная мощность автозавода – до 1 200 автобусов и 10 тыс. единиц коммерческой техники в год. QazTehna ведет мелкоузловую сборку автобусов с полным циклом производственных операций: сваркой, окраской, финальной сборкой и испытаниями.

Сварочный цех работает по многоэтапной схеме с 18 постами, где формируются каркасы кузова, причем сварка производится вручную. После зачистки и обработки антикоррозионным грунтом каркасы поступают в окрасочную камеру. На линии сборки монтируются двигатель, трансмиссия, подвеска, стекла, элементы интерьера, сиденья, кондиционеры и система безопасности. Завершающий этап – заправка автобуса техническими жидкостями и финальная проверка на линии испытаний.

Сегодня завод работает по CKD-схеме (мелкоузловой сборке) и уже освоил выпуск трех моделей автобусов, еще две планируется запустить до начала 2026 года. Большую часть комплектующих сейчас поставляют зарубежные партнеры – владельцы брендов. Например, для сборки автобусов Yutong используются комплектую­щие из Китая. Однако автозавод стремится к повышению локализации производства.

– В Казахстане практически нет предприятий, производящих автозапчасти, поэтому мы сами осваиваем это направление и ориентируемся на развитие местного производства. Аккумуляторы, провода, некоторые детали уже выпускаются внутри страны, но этого недостаточно, – отметил директор по техничес­кому развитию ТОО «QazTehna» Адиль Шайкемелов.

Поэтому автозавод намерен запустить штамповочное производство. Начиная с 2026 года каркасные детали автобусов – передняя, задняя и боковые части кузова, а также элементы крыши – будут производиться в Сарани из казахстанского металла АО «Qarmet».

– Это первая ступень. На следующем этапе начнем производить сиденья, панели приборов, – добавил генеральный директор ТОО «QazTehna» Александр Цой.

К слову, работы по строительству нового цеха ведутся полным ходом. Совсем скоро – в августе текущего года – на заводе заработает первый в Казахстане гидравлический пресс по изготовлению кузовных деталей из отечественной стали, приобретенный при поддержке Фонда развития промышленности. Ожидается, что с освоением производства пластиковых сидений, поручней и сложных элементов каркаса доля казахстанского содержания увеличится до 50%.

Возрождение моногорода

В свою очередь министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, отвечая на вопросы журналистов, заметил, что эти три предприятия расположены в промзоне Сарани.

– В стране действуют 16 специальных экономических зон и 55 индустриальных. Государство полностью готовит тут инфраструктуру, позволяя предпринимателям сосредоточиться на производственных процессах, и это отличный пример поддерж­ки бизнеса, – сказал министр. – В соглашении между министерством и заводом есть погодовой график: на сколько каждый год должно повышаться казахстанское содержание. Задача – из года в год увеличивать его на 10 процентов и в течение ближайших нескольких лет довести локализацию до 50 процентов.

За нарушение этих договоренностей будет особый спрос. Министерство держит процесс локализации на контроле. По словам Ерсайына Нагаспаева, мультипликативный эффект индустриальной зоны в Сарани уже проявляется – наряду с развитием промышленности здесь растет интерес к многоэтажному жилищному строительству. И это яркий пример успешного развития города.

– Создание системообразую­щих центров производства в таких городах особенно важно для развития регионов, – добавил председатель Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Азамат Панбаев. – Государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку подобным промышленным комплексам.

Для этого, по словам эксперта, существуют три основных направления поддержки производства. Первое – налоговые льготы. Второе – предоставление льготных кредитов на развитие производства через холдинг «Байтерек». Заметьте, с этого года это кредиты на возвратной основе при ставке в 12,6% годовых, не субсидия. Третий вид поддержки – обеспечение инфраструктурой, что снижает первоначальные производственные затраты бизнеса и помогает ему быстрее запустить производственный объект.

Кроме того, государство увеличивает спрос на внутреннем рынке, вводя отечественную продукцию в систему закупок крупных компаний-недропользователей.