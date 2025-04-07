Казахстанские атлеты продолжают радовать болельщиков яркими победами на международной арене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

В боксерских поединках, фристайл-акробатике, стендовой стрельбе и тхэквондо наши спортсмены на прошлой неделе завоевали следующие награды:

Любительский бокс: на Кубке мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) сборная Казахстана завоевала три золотые и три бронзовые медали.

Фристайл-акробатика: на этапе Кубка Европы в швейцарском городе Айроло Динмухаммед Райымкулов выиграл одну золотую и одну серебряную медали.

Стендовая стрельба: на Кубке мира, проходящем в столице Аргентины Буэнос-Айресе, Арина Алтухова завоевала бронзовую медаль в стрельбе из винтовки с трёх позиций на дистанции 50 метров.

Тхэквондо: юношеская и молодежная сборная Казахстана завоевала четыре золотые и одну бронзовую медали на международном турнире Serbia Open G1 в Сербии.

Профессиональный бокс: чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (16–0, 11 КО) провел бой в столице с французом Анауэлем Нгамиссингом (14–0, 9 КО) и одержал победу нокаутом в пятом раунде.