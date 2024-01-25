Триумф и трагедия комиссара

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, депутаты Парламента РК, члены Национального курултая при Президенте РК, поэты и писатели, ученые и читатели. Вниманию собравшихся были представлены роман Бейбита Койшыбаева «Комиссар Жургенов» на турецком языке и монография Алмажан Утегалиевой «Темирбек Жургенов: триумф и трагедия», изданная на русском языке.

В романе «Комиссар Жургенов» описывается жизненный путь государственного деятеля, в монографическом труде «Темирбек Жургенов: триумф и трагедия», основанном на архивных данных, всесторонне раскрыта государственная и общественно-политическая деятельность народного комиссара просвещения Казахской АССР.

– Министерство культуры и информации всегда уделяет особое внимание популяризации наследия Темирбека Караулы. Пример его бесценного вклада в развитие культуры Казахстана всегда будет образцом для подражания, – сказал вице-министр культуры и информации Арман Жудебаев.

Отметим, что 2023-й решением ТЮРКСОЙ был объявлен Годом казахского государственного и общественного деятеля Темирбека Жургенова. Международная организация в течение года организовывала различные мероприя­тия в честь юбиляра.