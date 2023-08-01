Трое человек погибли в ДТП в Актюбинской области

Еще одного доставили в больницу.

Фото пресс-службы ДП Актюбинской области

Трое человек погибли в результате ДТП в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

1 августа примерно в 11.00 часов на 765 км автодороги Самара-Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой автомашины Mercedes и автомобилем ВМW.

По данным пресс-службы, в результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля BMW погибли на месте происшествия, один пассажир данной автомашины госпитализирован в больницу г.Актобе.