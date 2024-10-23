Трое гвардейцев награждены государственными наградами

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Указом Главы государства начальник штаба – заместитель командира воинской части 3477 подполковник Денис Шемет награжден орденом «Айбын» ІІ степени, старший солдат 3 стрелковой роты воинской части 6699 ефрейтор Жанасбек Пермабек награжден орденом «Айбын» ІІІ степени, а старший офицер отделения военной полиции воинской части 6697 лейтенант Алимжан Рустемов награжден медалью «Ерлігі үшін». Государственные награды военнослужащими Национальной гвардии вручил Министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов на торжественном мероприятии, посвященному Дню Республики.

- Сегодня я был удостоен государственной награды - ордена «Айбын» ІІ степени. Эта награда вручается мне за то, что я прикрыл военнослужащего от взрыва гранаты своим телом. Выражаю благодарность Главнокомандующему Национальной гвардией генерал-майору Ансагану Балтабекову за ходатайство о присвоении мне этой государственной награды, - сказал подполковник Денис Шемет.

Напомним, что инцидент произошел 18 марта 2024 в городе Усть-Каменогорск. Во время учебных стрельб граната, брошенная одним из военнослужащих, упала обратно в окоп. Подполковник Денис Шемет, рискуя жизнью, мгновенно оценив обстановку, оттолкнул сержанта и прикрыл его собой, получив ранение в ногу. Благодаря его самоотверженным действиям жизнь сослуживца была спасена.

- Я очень горд, что в преддверии Дня Республики получил орден «Айбын» ІІІ степени. Хочу выразить искренние слова благодарности командованию войск за это. В прошлом году я спас девушку, которая тонула в реке Ульба. Не было времени думать о своей жизни в тот момент, когда она нуждалась в помощи, - сказал ефрейтор Жанасбек Пермабек.

10 июня 2024 года в Усть-Каменогорске ефрейтор Жанасбек Пермабек, находясь в отпуске, прогуливался по набережной реки Ульба. Услышав крики о помощи, он заметил тонущую в реке девушку и немедленно бросился на помощь. Несмотря на бурное течение, ефрейтор преодолел водную преграду и вытащил девушку на берег. Благодаря его мужеству и быстроте реакции, жизнь девушки была спасена.

- Я очень благодарен за высокую оценку моего поступка. Как военный, я присягал защищать Родину и ее граждан. Этот случай – лишь подтверждение того, что каждый из нас должен быть готов помочь людям в трудную минуту. Я благодарен судьбе, что смог вовремя оказаться рядом и предотвратить трагедию, - отметил лейтенант Алимжан Рустемов.

4 июня 2024 года лейтенант Алимжан Рустемов, заметив на балконе девушку-подростка, готовую совершить суицид, незамедлительно поднялся в квартиру. Проявив смелость и находчивость, он отвлек девушку и, ухватив ее за руку, предотвратил трагедию. Благодаря его быстрым и решительным действиям, жизнь подростка была спасена.

Отметим, что за годы Независимости свыше 260 военнослужащих Национальной гвардии были награждены государственными наградами за образцовое исполнение воинского и служебного долга, активное участие в обеспечении законности и правопорядка, проявленные на службе подвиги, мужество и самоотверженность.