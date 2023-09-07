Тройка, семерка, туз

Появление в репертуаре теат­ра постановки, основанной на литературном шедевре Александра Пушкина, присвоения имени которого коллектив добивается давно, является в определенном смысле знаковым. Директор и главный режиссер Шымкентского театра Игорь Вербицкий уже решил, что труппа непременно покажет пьесу на российском театральном фестивале, приуроченном к 225-летию со дня рождения поэта.

Примечательно и то, что спектакль поставлен в рамках специального проекта помощи казах

станским русскоязычным теат­рам, инициированного ректором ГИТИСа Григорием Заславским. За три года в шести казахстанских городах – Алматы, Таразе, Астане, Семее, Костанае и Уральске – выпускники ГИТИСа помогли поставить премьеры. Дошла очередь и до Шымкента, куда приехали режиссер Роман Лыков, художник-постановщик Мартын Степанов и художник по свету Александр Краснодед.

В арсенале Романа Лыкова значится несколько спектаклей, поставленных им на театральных подмостках за четыре года работы после окончания вуза, в том числе и в Бишкеке, в котором он родился и схожесть атмосферы которого сравнивает с Шымкентом.

За Пушкина молодой режиссер взялся впервые и признается, что безмерно этому рад, потому что в его творчестве есть огромная жила, которую можно копать и копать. Безумно интересно, много чего открыл для себя.

– Сейчас театральная тенденция такая, что нельзя взять произведение Пушкина и просто поставить, – философствует Роман Лыков. – Тебе 35, а Пушкину было 37, когда он уже все сделал, а ты еще и миллионной доли не успел. Такое ощущение, что ты мальчик по сравнению с ним. Он знал что-то такое, чего ты никогда не узнаешь. И вот в этой его творческой махине надо найти что-то такое маленькое, что тебя волнует и тревожит. Давно, когда читал его биографию, меня поразило, что человек всю жизнь то в ссылке, то в дороге, то в немилости, – судьба уготовила ему участь скитальца. И пока его носило по свету, он писал свои прекрасные произведения.

Итак, известный скиталец Александр Пушкин, а все дейст­вие на сцене разворачивается при его непосредственном учас

тии, приезжает в город, чтобы показать одну из своих мифичес

ких историй о жажде наживы, алчности, непреодолимом желании разбогатеть, узнав тайну комбинации из трех карт. Старинная повесть превращается в фатальное танго о Петербурге, любви, деньгах и жизни. Иначе говоря, тройка, семерка, туз в одном действии.

– Когда читаешь повесть, отчетливо понимаешь, что Пушкин все это очень любит, – поясняет Роман Лыков. – Это произведение с сюжетом, таким подзакрученным и новомодным. «Пиковая дама» была очень популярной в то время. Мне кажется, в ней Александр Сергеевич «оторвался» в каких-то прекрасных маленьких вещах. Например, в описании комнаты графини или небольших вставочках, касающихся Петербурга. Все эти дамские ножки, ботфорты и так далее. Как по мне, то в таких фрагментах есть его душа. Именно про это мы и создали спектакль.

Режиссер сделал расчет на эмоциональное восприятие и подключение зрителя. Он уверен: если говорить о чем-то искренне, то человеку, сидящему в зрительном зале, совсем не обязательно быть филологом, театроведом либо изучать курс истории мирового театра, чтобы понять и принять постановку.

Режиссер обозначил ее как спектакль-сочинение, ибо сюжет не является постановкой по тексту произведения. Лыков сам писал инсценировку, дописывая ее по ходу работы на репетициях и все время предлагая артистам новые варианты текста. Это спектакль-сочинение еще и потому, что многое придумано непосредст­венно самими артистами.

Сразу же по приезде в Шымкент, на стадии знакомства с труппой, режиссер попросил артистов подготовить театральные этюды, не давая конкретные темы, сказав только, что речь о «Пиковой даме». Труппа отнес

лась к заданию творчески.

– Какие-то моменты постановки взяты из тех театральных этюдов, что-то было предложено на репетициях, где-то я предлагал придумать ход вместе, – рассказывает Роман Лыков. – В этом плане артисты театра оказались открытыми и готовыми к сотрудничеству. Они это делали с большим удовольствием. Один из этюдов оказался весьма хорош и вошел в спектакль как мизансцена. Идея, когда много девочек одевают графиню, тоже из этюда. Рахимжан Кенжеев, сыгравший роль Германна, например, чуть ли не на каждой репетиции придумывал и предлагал что-то новое. Его роль была мной только намечена, обозначена главная линия, а дальше он сам привнес многое в образ своего героя.

Душещипательные истории о вещах в комнате графини тоже авторские. Каждый актер рассказал о том, что дорого его сердцу, сделав это непосредственно и душевно. Прозвучало проникновенно, с оттенком щемящей грусти. Благодаря такому сотворчеству по ходу работы над премьерой родились фрагменты, ставшие украшением спектакля.

– Педагоги учили нас полнейшей свободе самовыражения, – рассказывает Роман Лыков. – Прием такого сотворчества я уже использовал ранее при подготовке лабораторных спектаклей, а затем при работе над премьерами. Артисты шымкентского театра оказались потрясаю­щими, они заметно облегчали работу над постановкой своим вкладом. Актерскому составу – моя самая высокая оценка. Театр – уникальный, потому что в нем практически нет артистов с высшим театральным образованием, и вдвойне удивительно, что люди могут делать то, что они делают, на таком высоком уровне. Видимо, количество спектаклей в репертуаре переросло в качество. Это абсолютно потрясающая труппа, с которой можно свернуть горы!

Среди проблем, с которыми пришлось столкнуться в ходе постановки, режиссер называет технические нюансы, к примеру, сложности со светом. И тут же отмечает, что эти мелочи вполне решаемые. И в этом смысле помощь Александра Краснодеда оказалась огромной, как и художника-постановщика Мартына Степанова, который не просто придумал выезд на сцену автомобиля-«буханки», вокруг которого крутится весь сюжет, но и предложил ряд актерских приемов, блестяще реализованных на сцене.

Для коллектива театра работа над спектаклем стала своего рода мастер-классом, позволившим пополнить багаж знаний и раздвинуть границы творчества. А лучшей наградой стало заявление Романа Лыкова о том, что он с удовольствием готов вернуться в Шымкент, чтобы порадовать горожан новыми премьерами.