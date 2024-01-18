Тройняшки родились в Шымкенте

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

По информации акимата Шымкента, врачи городского перинатального центра сегодня выписали недоношенных детей домой. Специалисты успешно провели кесарево сечение маме тройни Айгерим.

Стоит отметить, что детей, рожденных на 35 неделе, подключают к искусственному дыханию, если их легкие еще недостаточно развиты. В данное время дети, которые находились под наблюдением врачей 21 день, находятся в хорошем самочувствии и заметно прибавили в весе.

Напомним, что в прошлом году в Шымкенте родилось 31337 малышей. Из них 16146 мальчиков и 15191 девочек.