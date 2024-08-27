Тройню из Шымкента назвали Касым, Жомарт и Кемел

В Шымкенте появилась на свет тройня, получившая имена Қасым, Жомарт и Кемел, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Оtyrar.kz.

Таким образом, после появления трех мальчиков семья стала состоять из десяти детей.

«Имена уже выбрали! Назвали их так – Қасым, Жомарт и Кемел. И еще, у семьи было до рождения тройни семь девочек, теперь еще три мальчика! Представьте, какое счастье!» – говорится в публикации.