Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте

Происшествия
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Тело было сильно обморожено.

Фото: Otyrar.kz

Труп мужчины 1984 года рождения нашли в овраге возле алматинской трассы рядом с рынком Жибек жолы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Оtyrar.kz

О страшной находке полицейским сообщили 27 января, около 11 часов утра. 

Труп находился около рынка Жибек жолы. По предварительной информации, мужчина умер ночью, его тело было сильно обморожено.

На место происшествия приехали правоохранители и криминалисты.

По предварительным данным, на теле не было следов насилия, точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

#Шымкент #труп #трасса

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