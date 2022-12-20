Труп мужчины обнаружили в частном доме в Лисаковске

Подозреваемого в убийстве задержали в тот же день.

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В городе Лисаковск Костанайской области в частном доме обнаружен труп 46-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство" УК РК.

"В результате следственно-оперативных мероприятий в тот же день был задержан и житель Лисаковска", – сообщил заместитель начальника Лисаковского отдела полиции Ораз Жайсанбай.

Подозреваемый дал признательные показания.

Проводятся дальнейшие следственные действия.