Трюдо покинул пост лидера правящей партии Канады

Он останется премьером, пока либералы не выберут нового лидера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, но останется на посту главы правительства до тех пор, пока либералы не выберут себе нового лидера. Его решению об отставке предшествовало падение популярности партии и открытые конфликты с другими ведущими либералами.

В последнее время Либеральная партия заметно растеряла популярность. Опросы общественного мнения предсказывают ее поражение на всеобщих выборах, которые пройдут в этом году не позже октября.

Объявляя о своей отставке, Трюдо признал, что в стране возник раскол, парламент фактически парализован несколько месяцев, а правящую партию терзают внутренние баталии.

Канаде нужно перевести дух, а канадцы заслужили право настоящего выбора на следующих выборах, заявил Джастин Трюдо.

В целом он сказал, что доволен результатами своего премьерства. По его словам, Канада стала лучшей версией той страны, которую он принял в 2015 году.

Главным достижением работы своего правительства он считает значительные улучшения в сфере экономики, которая, по его словам, теперь работает для всех, а не только для избранных — бедных в стране стало меньше, уровень безработицы снизился.

Трюдо возглавил партию в 2013 году, а в 2015 стал премьер-министром, после того как в том же году либералы одержали победу на парламентских выборах.

Джастин Трюдо тогда стал самым молодым премьер-министром Канады в ее истории. Он потомственный политик: его отец Пьер Эллиот Трюдо занимал пост премьер-министра Канады в 1968-79 гг. и 1980-84 гг.