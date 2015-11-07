Статьи Целительница Тамара Галия ШИМЫРБАЕВА

Про будущее она говорить не любит, считая это блажью праздных людей. Зато с теми, кого мучают боли, преследуют неудачи, она работает, не считаясь со временем и усталостью. Но при этом ставит условие: не пить, не курить, не обманывать.



Был случай, когда Тамара помогла человеку, у которого забрали права. Вручая ему талисман-оберег, девушка взяла с него слово, что он забудет о спиртном. С того дня парень ездил без всяких происшествий. А через полгода, когда ему вернули права, напился на радостях, и… в тот же день у него их вновь забрали. На этот раз Тамара, как он ни просил, была непреклонной.



С чего все начиналось? Вначале все было, как у всех. Росла обычная девочка в обычной семье. Играла, шалила, нянчилась с младшими сестрами. Ощущение, что она может чем-то помочь людям, появилось неожиданно. Тамаре было лет 11–12, когда ее стали одолевать предчувствия. Домашние не верили в ее дар, но после одного случая, когда девочка напророчила хороший заказ отцу, убедились в этом.

Однажды к отцу обратился сосед с просьбой помочь пере­оформить утерянные документы на машину. И он посоветовал Мавлюду Шамоеву обратиться за помощью к его дочери. Дескать, она поможет. Соседа совет не устроил.



– Принимаешь меня за сумасшедшего? – бросил он в сердцах. – Эти документы мы всей семьей ищем полгода…



Но в конце-концов согласился. В отместку за недоверие девочка сказала ему о таком секрете из его жизни, который, как он считал, никто, кроме него самого, не знает. И только после этого Тамара сказала густо покрасневшему мужчине: "Никуда документы не делись. Ищите их на старом месте. Они лежат ребром в старом портмоне, потому вы их и не замечаете".



– Раньше ко мне много приходило людей, которые что-то потеряли, – сказала она нам при встрече. – Но сейчас я их не принимаю – больше занимаюсь лечением. Берусь только за серьезные проблемы, когда человеку действительно плохо.



За 10 лет Тамара наслушалась и насмотрелась столько людских бед, что стало уже казаться, что душа не выдержит и сломается от усталости. Пять лет назад она решила "выписать себе каникулы". Вышла замуж, родила троих детей. Но последние два месяца вновь начала прием тех, кто нуждается в помощи.



– Когда люди приходят ко мне с какими-то проблемами, говорю: ищите в первую очередь причину бед внутри себя. А я могу лишь подсказать причину, – рассказывает она. – Бывает, человек отрабатывает грехи предков, но часто сам себе внушает, что он – неудачник и впадает в депрессию. И все: дороги к удаче на самом деле перекрываются. Я советую не зацикливаться на проблеме, поскольку к человеку липнет то, во что он верит больше всего.



О своих пациентах Тамара считывает информацию с собственноручно сделанных ею карточек.



– Вначале было только предчувствие, – рассказывает Тамара. – Но когда мне исполнилось 16 лет, я вдруг стала писать арабской вязью, хотя никогда в жизни не сталкивалась с этим письмом. Вот эти картинки (Тамара показывает стопку разноцветных ламинированных карточек, размером чуть больше игральных) я делала сама. Но при этом было чувство, что мне кто-то диктует – не вслух, а так, словно безмолвно командует моими руками. Как это происходило – не помню. Такое ощущение, что этот кусочек из моей жизни кто-то вырезал. Когда я их раскладываю, иногда понимаю будто бы все, а иной раз разложу и… ничего не вижу. Так, например, бывает, когда порог переступают люди, обозленные на весь мир. Но я нахожу силы дать им простой совет: "Вы можете сделать свою жизнь прекраснее, если сами начнете заботиться о себе – научитесь прощать. Иначе погубите прежде всего самого себя". А когда приходят с хворями, рука сама тянется к чистому листу выписывать слова арабской вязью. С этого момента и начинается процесс лечения. Есть люди, перед недугом которых я бессильна. Почему так происходит? Объяснить не могу. Знаю одно: сила или бессилие идут изнутри.



Тамара несколько раз собиралась поступить учиться в мединститут, но туда, по ее словам, ей пока нет дороги. Вначале это было связано с деньгами, потом – с семейными обстоятельствами.



– Но раз так, может, и не стоит рваться туда? – рассуждает Тамара и тут же спохватывается. – Со временем я все равно поступлю учиться. Пусть это будет не институт, а хотя бы медицинский колледж.



Тамара считает, что дар помогать людям, перешел к ней по наследству от предков по линии матери.



– Она – карачаевка, из старинного княжеского рода, где испокон веков мужчины были муллами, – рассказывает она. – Среди них и прадед, с которым связана чудесная история, похожая на сказку. Однажды он внезапно исчез на долгие годы, а потом также внезапно появился, чтобы начать лечить людей.



Последние годы Тамара увлеклась живописью. Пришло это к ней случайно, как и умение видеть людей насквозь. Но смысл изображенного на холстах не случаен.



– В своих картинах я хочу сказать людям, что нужно уметь смотреть дальше, – говорит Тамара. – Несколько лет назад отправляла свои работы на выставку в мусульманский институт в Саудовскую Аравию. Их специалисты сказали, что они написаны на пяти разных языках. Выслав сертификат, разрешающий лечить по Корану, мусульманские специалисты подтвердили, что у меня есть дар. Правда, заметили, что этот дар нужно развивать.



Люди по-разному относятся к таким сверхъестественным способностям. Поэтому мы обратились за комментарием к специалисту.



– По роду своей деятельности я занимаюсь изучением людей, чьи необычные способности выражаются в ясновидении и целительстве, – говорит врач-психиатр, доктор медицинских наук Галия Кудиярова. – Правда, при более близком знакомстве выясняется, что 99% из них – шарлатаны и банальные гадалки. Тамару я знаю много лет. Степень ее дара, на мой взгляд, не меньше, чем у знаменитой Ванги. Многому из того, чем может помочь людям, Тамара не может дать объяснения. "Это идет изнутри", – говорит она обычно. По поводу арабской вязи, которыми заполнены карточки, откуда она считывает информацию о человеке, мы в свое время консультировались у арабистов. Как выяснилось, это не современное, а древнеарабское письмо.



…Но пациентам Тамары это, наверное, не важно. Им важно, что после встречи с целительницей их жизнь, здоровье становятся лучше.



