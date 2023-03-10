Целый ряд регионов Казахстана испытывает серьезную потребность в воде – Ашимбаев

Сенат
1676

Под председательством Маулена Ашимбаева состоялось очередное заседание Клуба молодых экспертов при Сенате. Его участники обсудили вопросы водной безопасности и озвучили предложения по улучшению управления водными резервами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента Казахстана.

Фото: пресс-служба Сената

Открывая заседание клуба, председатель Сената подчеркнул, что дефицит воды и исчерпаемость этого природного ресурса являются одним из глобальных вызовов в предстоящий период.

«Проблема водообеспечения является очень актуальной для Центральной Азии и нашей страны в частности. Целый ряд регионов Казахстана испытывает серьезную потребность в воде. При этом развитие национальной экономики, сельского хозяйства, промышленного комплекса во многом зависит от обеспеченности страны водой», – подчеркнул спикер Сената.

Кроме того, председатель Сената отметил и актуальную проблему вододеления с сопредельными государствами, а также совместного использования трансграничных рек.

«Для решения вопросов, связанных с водной безопасностью, президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил разработать проект нового Водного кодекса. Действующий Водный кодекс Республики Казахстан был принят в 2003 году. С тех пор изменения в него вносились более 70 раз. В этом документе вода рассматривается, прежде всего, как фактор производства, при этом не учитываются вопросы водосбережения, стимулирования экономного использования воды. Перед Министерством экологии и природных ресурсов и депутатами в предстоящий период стоит задача разработки нового Водного кодекса, в котором были бы предложены новые, современные подходы к водной политике», – отметил Маулен Ашимбаев.

В частности, по мнению председателя палаты, необходимо предусмотреть системные нормы, стимулирующие эффективное водопотребление как гражданами, так и аграриями, предприятиями. Еще одним важным направлением должно стать создание замкнутого цикла водопользования и очистки на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальной сфере.

Приглашенным гостем мероприятия стала министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова. Она поблагодарила участников заседания за комплексный подход к проблемам водной отрасли и детальный анализ сложившейся ситуации с водным обеспечением в стране.

Министр также подчеркнула важность совместной работы государства с экспертным сообществом в выработке новых идей и выразила готовность к сотрудничеству по отдельным вопросам.

В свою очередь, члены Клуба молодых экспертов озвучили ряд предложений и рекомендаций, касающихся устойчивого развития и применения концепции на практике, социально-экономических проблем и сохранения экосистем, международного опыта регулирования климатических рисков и других актуальных вопросов водной безопасности.

 

Популярное

Все
Казахстан проиграл Словении в матче Евро-2024
73 тонны сырья для производства наркотиков перехватили полицейские Казахстана (видео)
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Семее нашли пропавшего мальчика
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ
Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
Ерлан Карин встретился с руководством Миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами
Казахстан планирует провести крупный турнир по тяжелой атлетике перед ОИ-2028
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Совместную спецоперацию провели КНБ и ФСБ в трех городах Казахстана
Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области

Читайте также

Казахстан и Россия будут открывать филиалы вузов на паритет…
Закреплены начальная и конечная точки казахстанско-узбекско…
Казахстан выкупит часть доли России в Евразийском банке раз…
Какие основные положения Социального кодекса утвердил Парла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]