Цена биткоина превысила $56 тыс. впервые с декабря 2021 года

Впервые с 2 декабря 2021 года стоимость биткоина превысила $56 тыс., передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Соответствующая информация следует из данных площадки Coindesk на 27 февраля.

В ходе торговой сессии на 08:25 по времени Астаны цена криптовалюты выросла на 9,68%, до $56,467. Через несколько минут рост замедлился до $56,377 (+9,56%).

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты, основанная на технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь, являющийся участником системы. Для того чтобы добывать криптовалюту, нужно создавать новые блоки системы.