Цена репутации

Шантаж со стороны неизвестного поверг молодого мужчину в шок: пользователь соцсетей потребовал 100 тыс. долларов, а в случае отказа платить грозился его дискредитировать. Незнакомец намеревался поставить под сомнение репутацию добропорядочного гражданина, выложив в Интернет его личные фото и видео интимного характера.

Поразмышляв, что дороже – имя или деньги, мужчина выбрал первое и согласился на условия, выдвинутые злоумышленником. Со стороны шантажиста последовало указание для начала передать часть требуемой суммы в размере 10 млн тенге. Оставить первый транш следовало под металлической трубой на одной из улиц города.

Подозреваемого в совершении преступления там уже поджидали полицейские, которые и задержали вымогателя с поличным, когда он спустя несколько часов явился за деньгами.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за вымогательство в особо крупном размере.

Каково же было удивление заявителя, когда стало ясно, что шантажистом оказался его друг. Выяснилось, что накануне в ходе совместного застолья, воспользовавшись нетрезвым состоянием приятеля, он нашел в его смартфоне компрометирующие съемки. В голове злоумышленника стремительно созрел план разбогатеть. Он скачал себе на телефон нужную для этого, как ему казалось информацию, и приступил к шантажу, решив действовать через социальные сети от имени незнакомца.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.