Ценитель древностей

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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Талант художника-реставратора Ергазы Исатаева востребован не только в музеях

фото из архива Ергазы Исатаева

Художник-реставратор Жезказганского областного историко-археологического музея Ергазы Исатаев не только дает вторую жизнь артефактам, но и создает экспонаты, аналогичные аутентичным, для музеев региона. Его работы – для души и на заказ – когда-то имели большой успех на выставках за рубежом, сегодня его изделия можно увидеть не только в музеях, творчество мастера пользуется успехом у соотечественников.

Ергазы Кенесович – уникальный мастер: реставратор, мастер-художник по металлу, дереву, коже. Только в Жезказганском историко-археологическом музее выставлено свыше сотни экс­понатов, которые прошли через руки мастера. Его работы также представлены в историко-крае­ведческом и изобразительном музеях Карагандинской области, музейно-выставочном комплексе им. К. И. Сатпаева корпорации «Казахмыс», республиканском музее-заповеднике «Улытау» и в Жездинском музее горного дела.

Красота, которую мы видим в экспозициях, восхищаемся, удивляемся, не всегда имела презентабельный вид. Очень часто найденные археологами артефакты требуют кропотливой работы – их нужно восстановить, отшлифовать, придать понятный вид. Среди отреставрированных древностей – монеты, украшения, части оружия и аксессуаров.

Ергазы Кенесович приложил руку и к реставрации столетних сундуков из коллекции жезказганского историко-археологического музея. В своей работе использовал старинную технику, чтобы сохранить колорит и ценность изделий.

Многие экспонаты воссоздаются практически с нуля. Археологи и историки по крупицам и кусочкам восстанавливают внешний вид одежды и обмундирования, оружия и снаряжения. По их описанию реставратор возвращает к жизни полузабытые предметы культуры и быта. Уже в своем историческом виде они выставляются в залах для посетителей.

Есть и новодел, ведь не каждому музею доступны ценные древности. К примеру, экипировка воинов средневековья и XVII–XVIII веков, амуниция боевых коней, которые украшают экс­позицию одного из залов визит-центра в музее-заповеднике «Улытау» – его золотых рук дело. По замыслу верный конь рядом с хозяином в полной упряжи: седло, уздечка, нагрудник, подкусник, камча. Все работы мастер делал в строгом согласовании с историками и краеведами. Хотя, как признается Ергазы Кенесович, он настолько увлечен историей края, что может без рисунков и записей воссоздать обмундирование воинов нескольких эпох.

Знания и любовь к самобытной культуре мастер почерпнул у наставника, когда учился в художественном училище в Алматы. Тогда же стал больше интересоваться историей и культурой казахского народа.

В свободное время и для души Ергазы Кенесович творит в собственной мастерской. В свои работы старается привнести завораживающие картины древности – эпохи бронзы, средних веков, и в каждом времени свои оттенки, нюансы, узоры. Больше всего ему нравится работать по металлу. Кстати, сегодня большим спросом у казахстанцев пользуются седла и конское снаряжение, украшенное мельхиором или даже серебром. Такие вещи мас­тер готовит только на заказ.

– Я их делаю сам и только из натуральных материалов, – поделился он, показывая свои работы. – Идеи украшения рождаются в голове, а хороший опыт и знания приобрел, когда создавал экспонаты для улытауского визит-центра.

На самом деле современное искусство Ергазы Кенесовича не ограничивается только изготовлением сбруи или холодного оружия. В регионе мастер известен своими авторскими работами – произведениями из металла и дерева: мать у колыбели, композиции «Чувства», «Шанырак», «Первый поцелуй». В своих работах Ергазы Исатаев признается в любви к семье, родной земле. Больше всего ему нравится эпоха средневековья.

– Мне по душе искусство того времени, стилизация, изображения животных. Металл, кость, дерево – в каждом материале своя красота, – отметил он.

Кстати, у мастера всегда с собой походная переносная кузня и полный набор инструментов. Ювелирные изделия в этническом стиле художник и сегодня может создать всего за несколько часов. Не из-за простоты – набита рука. Их он делает по эскизам, описаниям историков, оставшимся в летописи изображениям. И вот украшения, которые несколько веков назад носили первые красавицы степи, сегодня примеряют на себя современные счастливые невесты. Многие девушки выбирают серьги и браслеты, изготовленные по собственным эскизам мастера, но обязательно в нацио­нальном стиле. В ювелирной работе он использует серебро и натуральные камни – тигровый глаз, бирюзу.

– Лет 15 назад ремесленники часто выезжали за границу на выставки, чтобы ознакомить с искусством, культурным наследием нашей страны, – рассказал Ергазы Исатаев. – Мне посчастливилось представлять Улытау в числе нескольких делегаций мастеров и художников.

Ювелирные украшения мас­тера в этническом стиле были представлены на суд модниц и ценителей искусства за рубежом. Первая зарубежная поездка была в Тулузу, во Францию. После приглашали в Россию, Кувейт, Турцию, Оман. Впечатления, конечно же, самые прекрасные. Во всем мире есть ценители истории и искусства. Приходили люди, которые интересовались работами и искали что-то общее в разных культурах, отметил Ергазы Кенесович.

Собственных работ много, среди памятных – седло ручной работы для Первого Президента страны, которое он сделал в 1993 году.

Авторские работы составляют и большую часть экспонатов таких экспозиций региональных музеев, как «Казахское ханство», «Украшения бронзового века», «Казахская утварь», фрагменты украшений «Золотого человека», «Драгоценные и полудрагоценные металлы».

Ергазы Исатаев часто проводит мастер-классы прикладного искусства для школьников. Таким образом он пытается заинтересовать одаренную творческую молодежь народным ремеслом.

– Детям все нужно показывать, давать возможность прикоснуться к экспонатам. Тогда у них проходит зажатость, появляется интерес и много вопросов: где, когда, как и почему. И не только по краеведению, но и искусству, – подчеркнул он.

Ергазы Кенесович свои знания и умения передает сыну и с гордостью признается, что тот давно уже превзошел своего учителя.

#музей #художник #мастер #реставратор #Ергазы Исатаев

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