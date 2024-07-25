Центр крови открыли в Кызылорде

Здравоохранение , Строительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Работать в тесных условиях старого здания было сложно, вспоминают сотрудники

Фото: пресс-служба правительства РК

В торжественной церемонии открытия приняла участие заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова. На мероприятии также присутствовали аким области Нурлыбек Налибаев, депутаты Сената Руслан Рустемов и Наурызбай Байкадамов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На строительство здания из республиканского бюджета было выделено 2,7 млрд тенге. Старый Центр крови размещался в здании областного многопрофильного медицинского центра. Работать в таких тесных условиях было сложно, вспоминают сотрудники.

«Сегодня мы принимаем участие в церемонии открытия нового Центра крови. Объект, который может обслуживать 10 тыс. человек в год, имеет большое значение для региона. Наша главная цель сохранение здоровья нации. Здоровая нация – гарантия развития страны», — отметила вице-премьер.

Отмечается, что ежегодно в Кызылординской области более 10 тыс. жителей региона сдают донорскую кровь. В Центре планируют заготовить порядка 17 тыс. доз компонентов крови по запросу медицинских организаций.

Кроме того, на мероприятии также вручили руководителям 11 медучреждений региона ключи от 70 санитарных автомашин.

#Кызылорда #открытие #центр #кровь

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