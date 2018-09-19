Интервью Центр совершенствования, открытый для идей

В одном из положений Послания Президента «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» говорится: ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний. Касательно высшего образования необходимо не только предоставить вузам академическую свободу, но и сделать упор на развитие науки и поддержку молодых ученых, реализацию совместных проектов с ведущими зарубежными университетами, а также привлечение частных финансов для прикладных научно-исследовательских разработок.



– Глава государства в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» подчерк­нул важность создания собст­венной передовой системы образования. Какие новшест­ва, прог­раммы внедряются в вашем университете для осуществления поставленных задач?



– Развитие инноваций – наш пятый стратегический мандат, его цель состоит в популяризации предпринимательства среди молодежи Казахстана, представляющей как Астану, так и регио­ны. Развивая молодых людей, ориентированных на предпринимательство, мы стимулируем открытие и создание новых компаний, стартапов. Мы надеемся, что в будущем эти молодые люди будут заинтересованы не только в том, чтобы самим заниматься поиском работы, но и в том, чтобы создавать рабочие места для своих соотечественников. Это одна часть мандата.



Вторая же часть состоит в том, чтобы транслировать результаты научной деятельности и создавать новые продукты, которые позволят экономике Казахстана быть более успешной в целом. Что касается долгосрочной перспективы, есть глубокая убежденность в том, что это поможет республике уйти от экономики, во многом зависящей от полезных ресурсов, и превратить ее в экономику, основанную на научных знаниях.



Есть также третье измерение касательно инноваций – это соз­дание, развитие Астанинского бизнес-кампуса (АВС) на территории университета. Он откроет свои двери для международных и местных компаний, занимающихся научными исследования­ми. Какие преимущества это принесет всем участникам? Во-первых, НУ славен своими великолепными интеллектуальными ресурсами: у нас много молодых талантливых людей, которые мог­ли бы создавать новые продукты, приложения, помогать этим компаниям расти. Во-вторых, участие международных партнеров также будет способствовать развитию инноваций в стране. И если мы оглянемся на подобные примеры в мировой практике, то, как правило, такие научные кластеры формируются вокруг университетов.

Мы занимаемся не только «быст­рым стартом» АВС, но также вопросами развития бизнес-инкубатора на его территории. Например, наши студенты и предприниматели участвуют в различных мероприятиях, соревнуются между собой, представляют новые идеи. Этот процесс называется «пичинг», когда приглашают независимых судей, которые высказывают свое мнение относительно предложенных идей и инициатив. Некоторые из них встречают одобрение, некоторые идеи еще сыры и нуждаются в доработке. По результатам этих соревнований победители получают небольшие финансовые средства. получив немного денег, они могут сырую идею превратить в проект, имеющий бизнес-потенциал. И мы ожидаем, что в конце концов это приведет к формированию полноценного бизнес-предложения.



Помимо всего прочего, мы также не забываем о транслировании этих идей и воплощении их в жизнь. Насколько нам известно, 13 выпускников НУ открыли собственные компании, и идеи у них самые разнообразные: производство здорового питания для спортсменов, добавок, воды, курсы по робототехнике для детей, диагностирование трансформаторных установок, разработки в области энергетики, производство мультфильмов, мобильных приложений. Очень много идей, разные форматы. Например, есть хакафоны, где наши студенты имеют возможность прототипировать свои идеи и апробировать их в совершенно различных условиях.



Что касается достижений наших выпускников, мы можем назвать один из проектов по развитию посевного сельского хозяйства, ирригационные установки – интеллектуальное распрыскивание пестицидов и гербицидов.





Google в Израиле организовывал всемирное соревнование, и этот проект был отобран как одна из 25 лучших разработок талантливых молодых людей в мире.



Мы поддерживаем не только наших выпускников, но и других предпринимателей. Другим видом трансформации идей в коммерческий продаваемый продукт можно назвать создание пробиотика «НӘР» – совместное исследование наших ученых. Этот пробиотик предназначен для поддержания баланса в организме. Лицензия была выдана компании «Родина», которая занимается выпуском и переработкой молочной продукции. И насколько мне известно, этот продукт пользует­ся большим успехом.



Также примером успеха НУ может стать получение патентов, в частности, на литиевые батареи и предметы робототехники. Многие из наших изобретений получают награды и финансирование, в том числе от международных организаций.



Третьим видом успешного сотрудничества можно назвать расположение здесь международных филиалов фирм. Примером может стать недавнее подписание соглашения с китайской компанией Micro-Read, специализирующейся на диагностике на основе анализа ДНК. Они в ближайшее время планируют открыть центр в Казахстане. Полагаем, что такое сотрудничество также будет способствовать коммерциализации нашей продукции.



– Президент также акцентировал внимание на развитии вузовской науки и поддержке молодых ученых. Как продвигает­ся воплощение этой идеи в жизнь в вашем университете?



– Мы хотим сделать так, чтобы вся деятельность наших студентов была интегрирована с научной работой, чтобы она перекликалась с преподаваемыми им предметами. Их стимулируют для того, чтобы они не просто участвовали в научных исследованиях, но имели научные публикации.





На данный момент у нас порядка 130 научных публикаций в местных и международных изданиях.



Студенты также самостоятельно организуют научные конференции. Буквально недавно у нас прошла конференция для студентов инжиниринга в области электрификации.



Я также хотел бы привести пример деятельности нашей хартии выпускников НУ в Великобритании. Она объединилась с такой же организацией Кембриджского и других университетов, чтобы провести двухдневную научную конференцию, результатом которой стала публикация научных трудов наших студентов. Теперь они обратились к нам, чтобы в текущем году можно было провес­ти такой форум здесь. Подобные мероприятия позволяют стимулировать научную работу среди студентов и молодых ученых. Также хотел бы отметить, что все наши магистранты и докторанты, все их научные работы ориентированы на проведение конкретных исследований.



Также осенью прошлого года мы начали новую программу, ориентированную на молодых ученых, исследователей, которые только закончили работу над свои­ми диссертациями, защитились. Это постдокторальная программа, предложенная для выпускников не только казахстанских, но и международных вузов. Мы приглашаем их сюда, чтобы они могли продолжать свою научную деятельность. У тех, кто видит себя в качестве университетских преподавателей в дальнейшем, будет возможность на специально открытых позициях продолжать свои научные исследования. И мы надеемся на то, что благодаря этой программе сможем взрастить новую когорту профессоров.



Еще один важный момент: недавно мы открыли новое здание (корпус С4), которое полностью состоит из научных лабораторий в разных сферах. В общей сложнос­ти там находится порядка 180 лабораторий под одной крышей.



– Как решается воп­рос финансирования научной деятельности НУ? Привлекаете ли вы частных инвесторов для реализации исследований?



– Президент РК поставил перед народом Казахстана очень амбициозную задачу – войти в число 30 наиболее развитых стран мира к 2050 году. Также параллельно мы на полпути к еще одной цели, предложенной Главой государства, – реализации программы «Цифровой Казахстан», которая рассчитана до 2025 года. И конечно, учитывая эти цели и задачи, стоящие перед страной, научные исследования становятся основным элементом. Поэтому финансирование должно быть увеличено.





На данный момент, насколько мне известно, финансирование научно-исследовательской деятельности в Казахстане составляет в среднем 0,2% от ВНП, в то время как средний показатель для стран ОЭСР – 2,5–2,6%, а в передовых странах ОЭСР – порядка 4%.



Пробел между существующим положением дел в Казахстане и средним показателем очевиден. Учитывая амбициозные цели государства, мы должны его ликвидировать. В целом хочу сказать, что науч­ные исследования сейчас не какая-то привилегия, это жизненно необходимое требование не только для развития технологий, но и для диверсификации экономики, чтобы она мог­ла уйти от сырья. Поэтому мы надеем­ся, что данный месседж будет донесен до Правительства. Хотел бы обратить внимание также на тот факт, что параллельно с увеличением бюджета и финансированием научной дея­тельности необходима модернизация самой системы научных исследований. Мы говорим об интенсификации государственных инвестиций, но также нельзя забывать про частный сектор, потому что в конце концов все делается в интересах частного сектора, который ориентирован на продажу своей продукции. Его представители должны интеллектуально соревноваться, конкурировать. Поэтому мы готовы помочь частному сектору с научной составляющей, чтобы предложить новый продукт, прорыв. Мы надеемся, что на территории нашего научного парка будет открыта возможность для контрактной деятельности, когда НУ мог бы проводить науч­ные исследования по заказу промышленных предприятий, например, решение какой-то инженерной проблемы. Именно такие примеры сотрудничества для нас имеют большое значение. И благодаря таким новым идеям мы надеемся на увеличение финансирования. У нас уже есть потенциальные заказчики в лице фармацевтических и горно­рудных компаний.



– Есть ли изменения в условиях поступления в Назарбаев Университет в нынешнем году? Расскажите подробнее о возможности онлайн-регистрации…



– В нынешнем году мы делаем больший акцент на онлайн-регистрацию. И я уверен, что это позволит значительно сократить количество принимаемых документов. Конечно же, совсем избавиться от бумажных носителей мы не можем, но тем не менее онлайн-поступление позволит сделать весь процесс более эффективным и транспарентным, избежать большого количества ошибок. Будущее за такой онлайн-формой. Все крупные зарубежные университеты имеют онлайн-регистрацию. НУ на сегодняшний день в этом плане единственный вуз в РК.



Мы сейчас стараемся увеличить число студентов. Наша цель к 2025 году состоит в том, чтобы ежегодное число студентов достигало 8 000. В августе текущего года у нас уже насчитывалось 4 900 человек, в то же время в 2017 году их было 4 200. Как вы видите, прирост в 700 человек за один год – хороший показатель.



– Абитуриенты также смогут задать все интересующие их вопросы лично на предстоящем Дне открытых дверей. В каком формате он будет проходить?



– 29 сентября у нас пройдет День открытых дверей университета. Мы придаем очень большое значение его концепции, ведь это уникальная возможность для нас пообщаться с нашими стейкхолдерами (заинтересованными сторонами, действующими лицами). Раньше наши мероприятия в рамках Дня открытых дверей были в основном ориентированы на тех, кто собирался поступать в НУ. Сейчас мы отходим от практики общения непосредственно с прямыми кандидатами. Конечно, у нас будет стойка с информацией о том, как можно поступить в университет, что такое онлайн-регистрация. Но в то же время мы хотим, чтобы каждая из школ НУ могла продемонстрировать свои возможности, показать лаборатории, учебные классы, общежития, условия, в которых учатся и живут наши студенты. Ожидается, что профессора будут выступать с пробными занятиями или демонстрировать курсы, проводить мастер-классы.

И в этот же день в кампусе сос­тоится еще одно, но уже общегородское мероприятие нового формата для детей всех возрас­тов и их родителей, которое пройдет при поддержке акимата города, – Astana Atrium Games.





В этот день абсолютно все жители и гости столицы смогут принять участие в различных видах игр, от компьютерных до интеллектуальных.



А для любителей комиксов и кино у нас будет организован косплей-фестиваль. Отмечу, что мероприятие такого формата в Астане будет проходить впервые и все в одном месте, в кампусе университета, открытого в этот день для всех желающих!



Мы стремимся, чтобы День открытых дверей стал таким шоу, программой, интересной всем членам семей, которые придут к нам в текущем году.



– В последнее время в стране весьма популярными и эффективными стали краткосрочные курсы по разным направлениям. Существуют ли в вашем университете подобные прог­раммы?



– На протяжении 6 лет мы активно занимаемся такими краткосрочными курсами. В частности, наша бизнес-школа в сотрудничестве с «Даму» организо­вывала ряд коротких курсов для представителей МСБ. Они учились тому, как вести предприятие, начиная с бухгалтерии и заканчивая получением банковского кредита. В общей сложности число окончивших эти курсы достигает 2,5 тысячи человек.



Также отмечу, что очень высок сейчас спрос не только на эти, но и на другие, интенсивные двух-, трехдневные курсы.

Что касается нашей школы наук и технологий, мы также стали стратегическим партнером в части развития программы «Цифровой Казахстан», и в рамках совместной деятельности запланированы курсы в 11–12 недель. Их результатом станет разработка различных уровней информационных архитектурных решений. Эти курсы предназначены для руководителей среднего и высшего звена таких информационных холдингов, как, например, «Зерде», «Казахтелеком». Другим полем деятельности могут стать курсы для руководителей биотехнологических компаний.



В целом мы хотим быть открыты для казахстанской общественности. Я вижу, как мы могли бы взаимодействовать с городом Астана, представляю, что здесь, на территории НУ, можно было бы проводить увлекательные курсы, посвященные краеведению, истории Казахстана, прикладной антропологии. Например, мы могли бы предложить программы, которые бы изучали ДНК Шелкового пути. То есть мы открыты для идей, а наши двери – для широкой казахстанской общественности.

Технологии не стоят на мес­те. И часто бывает так, что те, кто занимается техническими дисциплинами, по окончании университета обнаруживают, что их знания устарели. Поэтому мы – приверженцы идеи обучения в течение всей жизни и хотели бы в будущем в стенах нашего университета видеть более взрослых людей, желающих совершенствовать свои знания.



Мы с вами начали с инноваций, предпринимательства. Но обращаю внимание, что это не только наука и бизнес. Мы не должны забывать о социальном предпринимательстве. Наши студенты пытаются помочь тем людям, которые более уязвимы в социальном плане. Например, в прошлом году у нас открылось социальное кафе «Күнде». Там проходят обучение молодые люди с ментальными отклонениями. Оно было открыто нашими студентами, чтобы доказать и показать, что люди, имеющие ментальные заболевания, могут успешно работать даже в социаль­ной сфере, что они полно­правные члены общества. Это очень важный момент не только социального предпринимательства, но и реабилитации.



Также у нас есть студенты, занимающиеся детьми с особыми потребностями. У нас была создана отдельная программа для детей с аутизмом, есть школы для таких детей и членов их семей. Я горжусь тем, что наши студенты организовывали благотворительные кампании для детей, собирали средства и направляли их в приюты и детские дома, помогали в повышении образования среди сирот, оказывали материальную помощь нуждающимся семьям. Это опять-таки те ценности, которые мы возводим на пьедестал, вклад наших студентов в социальное развитие Казахстана.



Я хотел бы сказать, что НУ – это центр совершенствования. Наша задача с самого начала сос­тояла в том, чтобы войти в топ ведущих научных университетов мира. Для этого мы сделали все: настояли на честных условиях поступления, на академической целостности. НУ не приемлет списывания, никакого плагиата, студенты с первого дня знают, что учиться в нашем университете – большая привилегия, что они получают уникальную возможность участвовать в научных исследованиях, заниматься практической деятельностью бесплатно. Со своей стороны студенты поддерживают наши цели и транслируют их не только в академической деятельности, но и в своей обычной жизни. В конце концов наша задача состоит в том, чтобы наши студенты и выпускники были узнаваемыми, примером для подражания, приверженцами идеи стремления к совершенству.



Согласно новой редакции Закона «Об образовании», вузам предоставлено больше самостоя­тельности. Это началось, как вы знаете, с нас. Другие университеты теперь получили возможность стать более свободными, автономными в академическом смысле. Но с другой стороны, это требует значительного совершенствования и высокого качества предоставляемых образо­вательных услуг. Лига вузов Казахстана нацелена на общее развитие. Поэтому мы надеемся на то, что все эти усилия в конце концов приведут к совершенствованию всей системы образования нашей страны.

