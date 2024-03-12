Центр детского творчества имени Курмангазы откроют в Азербайджане

Касым-Жомарт Токаев в рамках государственного визита в Азербайджанскую Республику прибыл в город Физули, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В аэропорту главу государства встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы, встретятся с местными жителями и ознакомятся с проектом строительства Физулинской городской центральной больницы.

Затем главы государств посетят социально-культурные и другие объекты города Шуши.