коллаж Натальи Ляликовой

Не секрет, что мировой рынок уже сталкивается с системным дефицитом как энергетических, так и вычислительных мощностей. В этом отношении проект «Долина ЦОД», осуществляемый в Павлодарской области по поручению Главы государства, призван стать основой формирующейся новой цифровой экономики, обеспечить устойчивость государственных информационных систем, включая их полное резервирование на случай чрезвычайных ситуаций.

Мировая цифровая экономика вошла в этап, когда данные превращаются в важнейший ресурс, от которого зависит конкурентоспособность стран и целых регионов. Ежедневные объемы информации увеличиваются каж­дую секунду, и лидеры сферы IT участвуют в инфраструктурной гонке ради возможности хранить и обрабатывать данные.

В этой новой реальности Казахстан стоит перед стратегическим выбором: либо остаться пользователем внешней цифровой инфраструктуры и зависеть от нее, рискуя оказаться в положении цифровой периферии, либо занять позицию регионального транзитного хаба для глобальных потоков данных и AI-вычислений, обеспечив себе цифровую автономию.

За последние несколько лет понятие «цифровое развитие» в Казахстане вышло далеко за рамки модернизации государст­венных сервисов и расширения доступа к Интернету. Президент страны поставил перед отраслью стратегическую задачу – создание цифрового хаба, способного объе­динить транзит данных, облачные сервисы и вычислительные мощности.

Одно из поручений Главы государства – создание «Долины ЦОД» в Павлодарской области. Ход осуществления этого масштабного инфраструктурного проекта, направленного на формирование международного хаба вычислительных мощностей и развитие экосистемы искусственного интеллекта, находится на контроле Правительства. По информации Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, на текущем этапе работа ведется межведомственной рабочей группой с учас­тием профильных госорганов и национальных компаний.

Для стабильного энергоснабжения энергоемких цифровых объектов локацией для экосистемы цент­ров обработки данных определен город Экибастуз. Под размещение объектов выделена территория площадью 200 га с возможностью последующего расширения до 1 300 га. Такое решение вполне очевидно – учтена стратегическая роль Павлодарской области, которая по итогам прошлого года обеспечила 42% выработки казахстанской электроэнергии.

Энергоснабжение «Долины ЦОД» будет осуществляться за счет Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Потенциальное нарастание электропотребления станет покрываться в том числе за счет двукратного увеличения мощнос­тей Экибастузской

ГРЭС-2 с 1 ГВт до 2,1 ГВт, а также строительства новой Экибастузской ГРЭС-3 мощностью 2,64 ГВт с применением современных технологий «чистого угля».

Оператором проекта выступает национальная компания «Казахтелеком», которая совмест­но с акиматом Павлодарской области призвана обеспечить подведение недостающей инф­раструктуры, строительство инженерных сетей и создание условий для размещения инвес­торов. В краткосрочной перспективе предусмотрен монтаж понижаю­щей подстанции мощностью 300 МВт, линии электропередачи протяжен­ностью 15 км и строительство первой очереди ЦОД мощ­ностью 300 МВт.

Планируемый срок ее запус­ка намечен на второй квартал 2027 года. А вот в среднесрочной перспективе проект предусмат­ривает формирование регионального хаба вычислительных мощностей и поэтапное увеличение совокупной мощности инфраструктуры до 1 ГВт.

В Министерстве ИИ и цифрового развития отметили, что осуществление инициативы подразумевает привлечение ведущих глобальных технологических компаний и развитие экспорта цифровых услуг. В рамках проекта предусмотрены четыре модели участия инвесторов, учитывающие различия в инвестиционных стратегиях, уровень технологической зрелос­ти и горизонт планирования. Такой подход позволяет привлекать «якорных» инвесторов, технологические структуры и облачных провайдеров, обеспечивая оперативный вход в проект и его дальнейшее масштабирование без потери эффективности.

Первая модель предполагает предоставление инвестору земельного участка с заранее зарезервированной энергетичес­кой мощностью для строительства центра обработки данных с нуля при обязательном приоритетном закупе комплектующих продуктов отечественных товаропроизводителей, а также локализации производства по офтейк-контрактам, что снижает импортозависимость и стимулирует развитие казахстанской промышленности.

Вторая модель ориентирована на использование объектов формата shell & core с базовыми инженерными системами, дающими возможность сущест­венно сократить сроки ввода в эксплуа­тацию и снизить проект­ные риски.

Третья модель осуществляется в формате аренды серверных мощностей по принципу Zero CAPEX и рассчитана на участников, не планирующих капитальных вложений в инфраструктуру. Участники проекта получают полный доступ к готовой площадке, энергоснабжению, коммуникациям, зданию и серверному оборудованию.

Четвертый вариант предполагает предоставление ИИ и «облачных» управляемых услуг (Managed Services) с доступом к высокопроизводительным вычислительным кластерам. Данный вариант ориентирован на разработчиков и организации, которым необходимы вычислительные ресурсы без владения инфраструктурой.

В совокупности данные модели создают благоприятные условия для привлечения инвестиций и внедрения ИИ-решений, обеспечивая ускоренное развитие национальной экосистемы искусственного интеллекта.

Проект «Долина ЦОД» предус­матривает создание около 500 высоко­квалифицированных рабочих мест, развитие компетенций в энергетике, эксплуатации вычис­лительных мощностей, сфере искусственного интеллекта и IT, а также подготовку инженерных и IT-специалистов. Ориентировочный совокупный объем инвестиций при полном развитии экосистемы оценивается примерно в 30 млрд долларов.