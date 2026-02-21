Цифровая опора государства

Статьи,Проекты
1
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Жизненно важной инфраструктурой XXI века становятся центры обработки данных (ЦОД)

коллаж Натальи Ляликовой

Не секрет, что мировой рынок уже сталкивается с системным дефицитом как энергетических, так и вычислительных мощностей. В этом отношении проект «Долина ЦОД», осуществляемый в Павлодарской области по поручению Главы государства, призван стать основой формирующейся новой цифровой экономики, обеспечить устойчивость государственных информационных систем, включая их полное резервирование на случай чрезвычайных ситуаций.

Мировая цифровая экономика вошла в этап, когда данные превращаются в важнейший ресурс, от которого зависит конкурентоспособность стран и целых регионов. Ежедневные объемы информации увеличиваются каж­дую секунду, и лидеры сферы IT участвуют в инфраструктурной гонке ради возможности хранить и обрабатывать данные.

В этой новой реальности Казахстан стоит перед стратегическим выбором: либо остаться пользователем внешней цифровой инфраструктуры и зависеть от нее, рискуя оказаться в положении цифровой периферии, либо занять позицию регионального транзитного хаба для глобальных потоков данных и AI-вычислений, обеспечив себе цифровую автономию.

За последние несколько лет понятие «цифровое развитие» в Казахстане вышло далеко за рамки модернизации государст­венных сервисов и расширения доступа к Интернету. Президент страны поставил перед отраслью стратегическую задачу – создание цифрового хаба, способного объе­динить транзит данных, облачные сервисы и вычислительные мощности.

Одно из поручений Главы государства – создание «Долины ЦОД» в Павлодарской области. Ход осуществления этого масштабного инфраструктурного проекта, направленного на формирование международного хаба вычислительных мощностей и развитие экосистемы искусственного интеллекта, находится на контроле Правительства. По информации Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, на текущем этапе работа ведется межведомственной рабочей группой с учас­тием профильных госорганов и национальных компаний.

Для стабильного энергоснабжения энергоемких цифровых объектов локацией для экосистемы цент­ров обработки данных определен город Экибастуз. Под размещение объектов выделена территория площадью 200 га с возможностью последующего расширения до 1 300 га. Такое решение вполне очевидно – учтена стратегическая роль Павлодарской области, которая по итогам прошлого года обеспечила 42% выработки казахстанской электроэнергии.

Энергоснабжение «Долины ЦОД» будет осуществляться за счет Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Потенциальное нарастание электропотребления станет покрываться в том числе за счет двукратного увеличения мощнос­тей Экибастузской
ГРЭС-2 с 1 ГВт до 2,1 ГВт, а также строительства новой Экибастузской ГРЭС-3 мощностью 2,64 ГВт с применением современных технологий «чистого угля».

Оператором проекта выступает национальная компания «Казахтелеком», которая совмест­но с акиматом Павлодарской области призвана обеспечить подведение недостающей инф­раструктуры, строительство инженерных сетей и создание условий для размещения инвес­торов. В краткосрочной перспективе предусмотрен монтаж понижаю­щей подстанции мощностью 300 МВт, линии электропередачи протяжен­ностью 15 км и строительство первой очереди ЦОД мощ­ностью 300 МВт.

Планируемый срок ее запус­ка намечен на второй квартал 2027 года. А вот в среднесрочной перспективе проект предусмат­ривает формирование регионального хаба вычислительных мощностей и поэтапное увеличение совокупной мощности инфраструктуры до 1 ГВт.

В Министерстве ИИ и цифрового развития отметили, что осуществление инициативы подразумевает привлечение ведущих глобальных технологических компаний и развитие экспорта цифровых услуг. В рамках проекта предусмотрены четыре модели участия инвесторов, учитывающие различия в инвестиционных стратегиях, уровень технологической зрелос­ти и горизонт планирования. Такой подход позволяет привлекать «якорных» инвесторов, технологические структуры и облачных провайдеров, обеспечивая оперативный вход в проект и его дальнейшее масштабирование без потери эффективности.

Первая модель предполагает предоставление инвестору земельного участка с заранее зарезервированной энергетичес­кой мощностью для строительства центра обработки данных с нуля при обязательном приоритетном закупе комплектующих продуктов отечественных товаропроизводителей, а также локализации производства по офтейк-контрактам, что снижает импортозависимость и стимулирует развитие казахстанской промышленности.

Вторая модель ориентирована на использование объектов формата shell & core с базовыми инженерными системами, дающими возможность сущест­венно сократить сроки ввода в эксплуа­тацию и снизить проект­ные риски.

Третья модель осуществляется в формате аренды серверных мощностей по принципу Zero CAPEX и рассчитана на участников, не планирующих капитальных вложений в инфраструктуру. Участники проекта получают полный доступ к готовой площадке, энергоснабжению, коммуникациям, зданию и серверному оборудованию.

Четвертый вариант предполагает предоставление ИИ и «облачных» управляемых услуг (Managed Services) с доступом к высокопроизводительным вычислительным кластерам. Данный вариант ориентирован на разработчиков и организации, которым необходимы вычислительные ресурсы без владения инфраструктурой.

В совокупности данные модели создают благоприятные условия для привлечения инвестиций и внедрения ИИ-решений, обеспечивая ускоренное развитие национальной экосистемы искусственного интеллекта.

Проект «Долина ЦОД» предус­матривает создание около 500 высоко­квалифицированных рабочих мест, развитие компетенций в энергетике, эксплуатации вычис­лительных мощностей, сфере искусственного интеллекта и IT, а также подготовку инженерных и IT-специалистов. Ориентировочный совокупный объем инвестиций при полном развитии экосистемы оценивается примерно в 30 млрд долларов.

#проекты #ЦОД #центры обработки данных #Долина ЦОД

Популярное

Все
Ледовый триумф в Инцелле
Бронзовый пируэт
Вода – не абстрактный природный ресурс
Семья как точка опоры
Новая архитектура доверия и развития
Учеба со вкусом
Указ Президента Республики Казахстан
Не взлетело… Что мешает развитию грузовых авиаперевозок?
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
На службе Отечеству
Лайфхак для жизни на селе
История региона в живописи
Молодежь ощущает причастность к реформам
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Отопительный сезон проходит стабильно
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с праздником Чуньцзе
Конституция должна работать не только в юридических дискуссиях, но и в повседневной жизни – Индира Аубакирова
Не только сильные, но и красивые
Золото Сулеймана Султана
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Сахарный завод работает стабильно
Партнерство, основанное на взаимном уважении
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Не взлетело… Что мешает развитию грузовых авиаперевозок?
Учеба со вкусом
Вода – не абстрактный природный ресурс
Перезагрузка политической и экономической систем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]