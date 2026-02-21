Жизненно важной инфраструктурой XXI века становятся центры обработки данных (ЦОД)
Не секрет, что мировой рынок уже сталкивается с системным дефицитом как энергетических, так и вычислительных мощностей. В этом отношении проект «Долина ЦОД», осуществляемый в Павлодарской области по поручению Главы государства, призван стать основой формирующейся новой цифровой экономики, обеспечить устойчивость государственных информационных систем, включая их полное резервирование на случай чрезвычайных ситуаций.
Мировая цифровая экономика вошла в этап, когда данные превращаются в важнейший ресурс, от которого зависит конкурентоспособность стран и целых регионов. Ежедневные объемы информации увеличиваются каждую секунду, и лидеры сферы IT участвуют в инфраструктурной гонке ради возможности хранить и обрабатывать данные.
В этой новой реальности Казахстан стоит перед стратегическим выбором: либо остаться пользователем внешней цифровой инфраструктуры и зависеть от нее, рискуя оказаться в положении цифровой периферии, либо занять позицию регионального транзитного хаба для глобальных потоков данных и AI-вычислений, обеспечив себе цифровую автономию.
За последние несколько лет понятие «цифровое развитие» в Казахстане вышло далеко за рамки модернизации государственных сервисов и расширения доступа к Интернету. Президент страны поставил перед отраслью стратегическую задачу – создание цифрового хаба, способного объединить транзит данных, облачные сервисы и вычислительные мощности.
Одно из поручений Главы государства – создание «Долины ЦОД» в Павлодарской области. Ход осуществления этого масштабного инфраструктурного проекта, направленного на формирование международного хаба вычислительных мощностей и развитие экосистемы искусственного интеллекта, находится на контроле Правительства. По информации Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, на текущем этапе работа ведется межведомственной рабочей группой с участием профильных госорганов и национальных компаний.
Для стабильного энергоснабжения энергоемких цифровых объектов локацией для экосистемы центров обработки данных определен город Экибастуз. Под размещение объектов выделена территория площадью 200 га с возможностью последующего расширения до 1 300 га. Такое решение вполне очевидно – учтена стратегическая роль Павлодарской области, которая по итогам прошлого года обеспечила 42% выработки казахстанской электроэнергии.
Энергоснабжение «Долины ЦОД» будет осуществляться за счет Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Потенциальное нарастание электропотребления станет покрываться в том числе за счет двукратного увеличения мощностей Экибастузской
ГРЭС-2 с 1 ГВт до 2,1 ГВт, а также строительства новой Экибастузской ГРЭС-3 мощностью 2,64 ГВт с применением современных технологий «чистого угля».
Оператором проекта выступает национальная компания «Казахтелеком», которая совместно с акиматом Павлодарской области призвана обеспечить подведение недостающей инфраструктуры, строительство инженерных сетей и создание условий для размещения инвесторов. В краткосрочной перспективе предусмотрен монтаж понижающей подстанции мощностью 300 МВт, линии электропередачи протяженностью 15 км и строительство первой очереди ЦОД мощностью 300 МВт.
Планируемый срок ее запуска намечен на второй квартал 2027 года. А вот в среднесрочной перспективе проект предусматривает формирование регионального хаба вычислительных мощностей и поэтапное увеличение совокупной мощности инфраструктуры до 1 ГВт.
В Министерстве ИИ и цифрового развития отметили, что осуществление инициативы подразумевает привлечение ведущих глобальных технологических компаний и развитие экспорта цифровых услуг. В рамках проекта предусмотрены четыре модели участия инвесторов, учитывающие различия в инвестиционных стратегиях, уровень технологической зрелости и горизонт планирования. Такой подход позволяет привлекать «якорных» инвесторов, технологические структуры и облачных провайдеров, обеспечивая оперативный вход в проект и его дальнейшее масштабирование без потери эффективности.
Первая модель предполагает предоставление инвестору земельного участка с заранее зарезервированной энергетической мощностью для строительства центра обработки данных с нуля при обязательном приоритетном закупе комплектующих продуктов отечественных товаропроизводителей, а также локализации производства по офтейк-контрактам, что снижает импортозависимость и стимулирует развитие казахстанской промышленности.
Вторая модель ориентирована на использование объектов формата shell & core с базовыми инженерными системами, дающими возможность существенно сократить сроки ввода в эксплуатацию и снизить проектные риски.
Третья модель осуществляется в формате аренды серверных мощностей по принципу Zero CAPEX и рассчитана на участников, не планирующих капитальных вложений в инфраструктуру. Участники проекта получают полный доступ к готовой площадке, энергоснабжению, коммуникациям, зданию и серверному оборудованию.
Четвертый вариант предполагает предоставление ИИ и «облачных» управляемых услуг (Managed Services) с доступом к высокопроизводительным вычислительным кластерам. Данный вариант ориентирован на разработчиков и организации, которым необходимы вычислительные ресурсы без владения инфраструктурой.
В совокупности данные модели создают благоприятные условия для привлечения инвестиций и внедрения ИИ-решений, обеспечивая ускоренное развитие национальной экосистемы искусственного интеллекта.
Проект «Долина ЦОД» предусматривает создание около 500 высококвалифицированных рабочих мест, развитие компетенций в энергетике, эксплуатации вычислительных мощностей, сфере искусственного интеллекта и IT, а также подготовку инженерных и IT-специалистов. Ориентировочный совокупный объем инвестиций при полном развитии экосистемы оценивается примерно в 30 млрд долларов.