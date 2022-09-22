Фото: Минсельхоз РК
Сельское хозяйство , Цифровизация
Цифровизация агропрома: о совместных проектах с Samsung рассказали в МСХ РК

20 сентября в Алматы состоялась официальная встреча президента Samsung Electronics Central Eurasia (SECE) Санг Юн Кима и вице-министра сельского хозяйства Казахстана Баглана Бекбауова, где обсуждались перспективы сотрудничества в области цифровизации агропромышленного комплекса Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Напомним, ранее между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и ТОО «Samsung Electronics Central Eurasia» было заключено стратегическое соглашение о совместной работе в этом направлении.

Во время официальной встречи стороны рассмотрели потенциальные проекты в АПК с использованием защищенных мобильных устройств для бизнеса Galaxy со специальным программным обеспечением.

«В частности, планируется оптимизировать процессы идентификации сельскохозяйственных животных и ветеринарных мероприятий с помощью мобильного приложения ИСЖ-mobile, разработанного Министерством сельского хозяйства, которое будет установлено на индустриальном планшете Galaxy Tab Active3. Для удобства фермеров в отдаленных населенных пунктах программа будет работать в оффлайн-режиме», – детализировали в МСХ.

Мобильные устройства и приложения будут внедрены также в процессы точного земледелия и цифровых ферм на всех этапах – от сбора и обработки информации до принятия агрорешений.

Аналогичное программное обеспечение будет работать в области контрольно-надзорных функций ведомств министерства, добавили в ведомстве.

«На первом этапе в конце текущего и в начале следующего года планируется обеспечить данными устройствами тысячу специалистов подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства», – поделились планами в Минсельхозе. – В последующем в рамках сотрудничества предполагается внедрение в казахстанский агропромышленный комплекс до 10 тысяч единиц защищенных мобильных устройств».

Всё это позволит значительно сократить затраты фермеров, увеличить объемы получаемой продукции, сократить время принятия решений за счет имеющегося цифрового оборудования.

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