Цифровые удостоверения личности станут доступны в Samsung Wallet

Проект в пилотном режиме запущен Минцифры и АО «НИТ» совместно с компанией Samsung Electronics Central Eurasia
У казахстанцев появилась возможность размещать цифровую версию удостоверения личности из Egov Mobile в электронный кошелек Samsung Wallet, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии»
«Цифровое удостоверение личности в Samsung Wallet – это удобный и безопасный способ хранения личных данных. Граждане могут мгновенно предъявлять свои документы в цифровом формате, не опасаясь потери или кражи физических носителей. Все данные в Samsung Wallet защищены многоуровневой системой безопасности, что обеспечивает надежную защиту личной информации», – отмечается в информации.
Функция доступна для пользователей смартфонов Samsung, у которых установлено приложение Egov Mobile.
Для добавления документов пользователю необходимо:
- Авторизоваться в приложении Egov Mobile, перейти в сервис «Цифровые документы».
- Открыть цифровой документ «Удостоверение личности» и нажать на кнопку «Добавить в кошелек Samsung Wallet».
- Ознакомиться с соглашением об обработке персональных данных, дать согласие на их обработку и «Подписать» его посредством ЭЦП.
«Срок действия, отображаемый в разделе деталей Цифрового удостоверения, будет совпадать со сроком, указанным на физическом удостоверении гражданина. Если с течением времени информация в удостоверении изменится, то пользователь может удалить текущее цифровое удостоверение и затем добавить его заново для обновления при перевыпуске физического удостоверения», – подытожили в АО «НИТ».