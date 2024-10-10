Цифровые удостоверения личности станут доступны в Samsung Wallet

Проект в пилотном режиме запущен Минцифры и АО «НИТ» совместно с компанией Samsung Electronics Central Eurasia

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

У казахстанцев появилась возможность размещать цифровую версию удостоверения личности из Egov Mobile в электронный кошелек Samsung Wallet, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии»

«Цифровое удостоверение личности в Samsung Wallet – это удобный и безопасный способ хранения личных данных. Граждане могут мгновенно предъявлять свои документы в цифровом формате, не опасаясь потери или кражи физических носителей. Все данные в Samsung Wallet защищены многоуровневой системой безопасности, что обеспечивает надежную защиту личной информации», – отмечается в информации.

Функция доступна для пользователей смартфонов Samsung, у которых установлено приложение Egov Mobile.

Для добавления документов пользователю необходимо:

- Авторизоваться в приложении Egov Mobile, перейти в сервис «Цифровые документы».

- Открыть цифровой документ «Удостоверение личности» и нажать на кнопку «Добавить в кошелек Samsung Wallet».

- Ознакомиться с соглашением об обработке персональных данных, дать согласие на их обработку и «Подписать» его посредством ЭЦП.