Общество
Туман прогнозируют синоптики во вторник в Казахстане
Вся территория республики по-прежнему находится под влиянием антициклона, который и обуславливает погоду без осадков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью и утром усилится ветер 15–20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 23–28, порывы более 30 м/с.

Кроме того, в ближайшие сутки на реке Сырдария продолжится ослабление ледовых явлений, ожидаются колебания уровней воды.

На реках юго-востока и востока республики также будут наблюдаться колебания уровней воды.

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