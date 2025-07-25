Европейская аудитория познакомилась с уникальными локациями Мангистау — урочищем Бозжыра, горой Шерқала, Тузбайыром, долиной шаров, Каспийским побережьем, а также сакральными местами и культурным наследием региона

Скриншот ЦОК Мангистауской области

При поддержке Управления туризма Мангистауской области в одном из самых известных европейских туристических изданий — испанском журнале VIAJAR — состоялась презентация ключевых туристических достопримечательностей региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций (ЦОК)

В специальном репортаже, подготовленном совместно с редакцией журнала, широкая европейская аудитория познакомилась с уникальными локациями Мангистау — урочищем Бозжыра, горой Шерқала, Тузбайыром, долиной шаров, Каспийским побережьем, а также сакральными местами и культурным наследием региона. Материал сопровождается эксклюзивными фотоматериалами и авторским описанием, подчеркивающим природную самобытность и историческую ценность Мангистау.

Журнал VIAJAR, основанный в 1978 году, является первым и старейшим изданием о путешествиях в Испании. Более 45 лет он вдохновляет читателей на открытия по всему миру, публикуя качественные репортажи, авторские маршруты и визуально насыщенные материалы. Аудитория журнала охватывает не только Испанию, но и страны Латинской Америки и туристическое сообщество Европы.

Презентация Мангистауской области в VIAJAR стала результатом планомерной работы по продвижению туристического потенциала Казахстана на международной арене. Это событие откроет новые возможности для привлечения иностранных туристов, развития имиджа региона и укрепления туристических связей с европейским рынком.