Туристов эвакуировали с Эйфелевой башни

AP Photo/Christophe Ena

Около 1 200 туристов были эвакуированы с культовой парижской достопримечательности - Эйфелевой башни - после того, как сработала пожарная сигнализация в результате технической проблемы в одной из лифтовых шахт между вторым этажом и верхней частью монумента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Французские СМИ ссылкой на компанию-оператора SETE сообщают, что произошло короткое замыкание в шине питания лифта.

В компании объяснили, что возгорание, начавшееся в электрической коробке, подключенной к кабелю лифта, было сразу потушено, огонь не распространился. Никто не пострадал.

После того, как пожарные удостоверились в безопасности, часть Эйфелевой башни (до второго этажа) вновь открылась для посетителей.

Проводится расследование причин инцидента.