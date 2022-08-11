Туристов манит красота

Редко кто из гостей Восточного Казахстана не восхитится его природой. Она действительно уникальна, поражает своей красотой.

Этот регион часто называют континентом в миниатюре, поскольку здесь представлены все природные ландшафты: пустыни, степи, леса, горы, а также многие водоемы, включая Бухтарминское водохранилище – по сути, рукотворное море, озера Зайсан, Маркаколь, а также большое количество крупных и малых рек. Горная часть области – ярко выраженный Южный Алтай, с горами, покрытыми вечнозелеными елями, соснами и кедрами. Земля на их пологах буквально устлана алтайским разнотравьем и ягодами. В дополнение ко всему «вторая Швейцария», как называют эти места за красоту, наделена еще и чистейшим воздухом, который хочется «есть ложкой»…

В Восточном Казахстане, о достоинствах которого можно рассказывать долго, есть и множество природных туристических объектов. Причем о них знают не только казахстанцы, но и граждане зарубежных стран. Ряд из этих объектов находится на территории Курчумского района ВКО.

«Кусочек Марса»

Так называют каньон Киин-Кериш, что находится в безлюдной степи, примерно в семи десятках километров от районного центра Курчум. Речь идет о причудливых образованиях на теле земли – красного, багрового, желтого, оранжевого, серого, белого цветов… Ландшафт Киин-Кериша причудлив и способен покорить любого туриста. Здесь можно увидеть дракона, застывшую горную лаву, дома, улочки, утесы и обрывы… Эмоциональные, увлекающиеся натуры приходят от них в полный восторг.

Неудивительно, что это место обладает мощной аурой. Человек, оказавшийся среди замысловатых изваяний, испытывает некий душевный трепет, волнение... Как-то неожиданно осознавать, что на месте, где ты сейчас стоишь, когда-то разгуливали настоящие динозавры! По мнению ученых, они жили в эпоху тропического мезозоя. Ящеры гигантского размера достигали 20–40 м в длину. Вес их составлял порядка 80 тонн. Исчезновение динозавров связано с переменой климата. Об этом можно судить по отпечаткам в отложениях каньона.

Киин-Кериш включает пять флористических горизонтов. Четыре из них содержат костные останки древних позвоночных – носорогов, крокодилов, черепах, саламандр… Как считают ученые, по насыщенности этих останков и разнообразию отложений каньо­ну нет равных в Азии и Европе.

Стоит сказать еще об одной особенности этого природного памятника: он абсолютно лишен естественных водоисточников. Впрочем, туристической инфраструктуры в виде гостиницы, пунктов общественного питания здесь тоже пока нет... Поэтому туристам, а они едут сюда со всего света, стоит об этом знать и помнить.

Вода. Много воды есть примерно в 20 км от Киин-Кериша, и это – озеро Зайсан. Рядом с ним находится еще один каньон, называемый Шекельмес. Ориентиром в его поиске может быть большая одноименная гора, рядом с которой и начинается каньон. Встреча автора этих строк с Шекельмесом состоялась несколько лет назад.

…Оставив технику на возвышенности, спустился в каньон. Вокруг – окрашенные в белые, красные, желтые, серые краски глиняные нагромождения. Они предстают в самых разных, причудливых формах, порой напоминающих персонажей фантастических фильмов. Есть небольшие сопки с плоскими вершинами, гроты и пещеры. Скульптором и архитектором всей этой картины на протяжении миллионов лет была природа – ветер, дожди, солнце.

Можно очень долго бродить по каньону. Среди безмолв­ных извая­ний и сопок на время ощущаешь себя так, словно оказался один в чужом, безлюдном городе... В нем есть улочки и переходы, дома и небоскребы. Скажу честно, окружающая неземная реальность и ее безмолвие рож­дает жутковатое чувство…

Дорога по каньону около одного километра – и взору открывается великолепная панорама озера Зайсан, с его теплой, мягко накатывающей на берег волной, длинной изогнутой береговой линией. После минут, проведенных в компании с безмолвными изваяниями Шекельмеса, приятно оказаться у навевающего спокойствие озера.

На его берегу любят останавливаться туристы. Отдых здесь просто замечательный. Вдоль берега Зайсана находятся три рыбацких поселка – Аманат, Жолнускау и Аксуат. Исконным занятием их жителей является рыбный промысел.

Озеро и таежный поселок

Настоящему сокровищу Восточного Казахстана – озеру Маркаколь – посвящено множество публикаций в СМИ, о нем сняты документальные фильмы. Рассказывала на своих страницах об этом удивительном творении природы и наша газета. Впрочем, все это не лишает нас возможнос­ти и необходимости говорить об озере, а также Маркакольском государственном природном заповеднике, на территории которого оно находится.

Водная жемчужина находится в огромной чаше, берега окаймлены горными хребтами в лесном одея­нии. Есть в этой картине нечто величественное, завораживающее. Поэтому, оказавшись здесь, многие проникаются настоящим, глубоким осознанием необходимости дорожить и беречь мать-природу, свой край, заботиться о родной земле.

Озеро Маркаколь находится на высоте 1447 м над уровнем моря. По чистоте и прозрачности воды оно сравнимо со знаменитым озером Байкал в России. Маркаколь имеет длину 38 км, ширину – 18. Максимальная глубина 24–27 м. В озеро впадает несколько десятков мелких речушек.

Фауна Маркакольского заповедника представлена десятками видов зверей. В их числе – бурый медведь, лось, марал, волк, рысь, барсук, лисица. Богат и разнооб­разен птичий мир, многие представители которого занесены в Красную книгу. В озере водится рыба-эндемик, которая имеется только здесь. Речь, конечно, о ленке, чаще известном как ускуч и относящемся к семейству лососевых.

Маркакольский природный государственный заповедник создан в далеком 1976 году. Его общая площадь 102 971 гектар. Значительная часть приходится на озеро Маркаколь.

Офис и база одноименного заповедника находятся в селе Урунхайка, что расположено на самом берегу озера. Этот населенный пункт можно отнести к экзотике: построены из бревен дома и хозяйственные постройки, сохранился таежный деревенский быт. Дома и бани топятся дровами, повсюду огороды и скотные дворы с коровами, конями и овцами…

За последние годы появились в Урунхайке и современные гостиницы для туристов. Местное население готово переселиться на лето во времянки и предоставить свои дома туристам. Кстати, с питанием проблем не возникнет: вкусную здоровую крестьянскую пищу можно приобрести здесь же, у хозяев гостиничных домиков.

Переправа? Переправа!

Доехать до названных турис­тических мест возможно через паромную переправу, которая представляет еще одну, известную всему Казахстану – и не только – местную достопримечательность.

Речь идет об уникальном транс­портном звене. Другого такого в нашей стране нет. Шесть километ­ров между берегами Бухтарминского водохранилища соединяют паромы «Курчум», «Иртыш», а также «Одесса». Остановятся паромы – прервется связь нескольких районов с областью и внешним миром. Поэтому у паромов особая миссия, от их работы зависит «самочувствие» огромной территории области и страны. Стоит сказать, что получасовой «круиз» по волнам между берегами также оставляет у туристов незабываемое впечатление. Такого, повторимся, не испытаешь больше нигде.

По поручению Президента Касым-­Жомарта Токаева второй год строится мост через водохра­нилище. Правда, местом для него стал другой участок, с более суженной водной акваторией, где расстояние между берегами порядка 1 300 м. Сдача моста в экс­плуатацию намечена на 2024 год. Это позволит Курчумскому и соседним с ним районам обрести второе дыхание, откроет дорогу инвестициям, оживит экономику, наполнит оптимизмом местное население.

Кроме вышеназванных, есть в этой отдаленной части области немало других замечательных природных объектов. Они обладают большим туристическим потенциалом, который, верится, все же заработает на благо местной экономики и людей, проживающих в селах. Им туризм даст занятость, которая глубинке очень нужна.