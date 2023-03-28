Туристов спасли в горах Заилийского Алатау

Поймав сигнал сотовой связи, мужчина и женщина сообщили в алматинский ДЧС о том, что заблудились в горах.

Фото: gov.kz

Двое туристов потерялись в районе водопадов и ущелья «Аюсай» и в течение 16-часов были спасены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.

Обращение с просьбой о помощи спасатели получили 26 марта в 23.32.

«В горах, в районе водопадов и ущелья «Аюсай» потерялись два человека, мужчина и женщина. Туристы потеряли обратную дорогу, сбились в темноте с пути и самостоятельно спуститься не могут. Заявителями были сами пострадавшие», - рассказали спасатели.

Как сообщается, на поиск туристов выехали 4 спасателя.

Прибыв на место, сотрудники МЧС не обнаружили следов людей. Кроме того, на указанном месте произошел небольшой сход лавины, говорят спасатели.

«Спустя час в дежурную часть ДЧС позвонил потерявшийся мужчина: они нашли тропу и начали подъем. Связь снова оборвалась», - отмечается в сообщении.

Ночью в 4.20 в ущелье Аюсай выехали дополнительные силы спасателей.

«На связь туристы больше не выходили, сотовая связь была недоступна», - сообщает ДЧС.

27 марта в 6.00 было принято решение отправить на поиски оснащенную спутниковой связью оперативную группу Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в количестве 7 человек.

Работа по поиску продолжалась все утро. Наконец, в 09.57 спасатели заметили туристов в ущелье «Аюсай», выше первого водопада на гребне горы, и подали им сигнал. Добраться до них удалось лишь в 12.12, спасатели приступили к спуску туристов.

«Работа осложнялась крутыми склонами и большим количеством снега», - отмечают они.

Так, спустя 16 часов после первого сигнала мужчина и женщина были спущены. По информации МЧС, спасенные в медицинской помощи не нуждались.

МЧС напоминает, что нельзя ходить в горы в одиночку, а также при неблагоприятных погодных условиях.

Важно помнить, что основную часть похода следует выполнять до обеда и не выходить на маршрут при объявлении лавинной опасности.

«Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город, - подытожили специалисты.