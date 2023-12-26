Туркестан официально стал туристической столицей тюркского мира

Город Туркестан с более чем 1500-летней историей был центром науки, литературы и культуры, торговли на Великом Шелковом пути

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В этом году на заседании Организации тюркских государств (ОТГ) по вопросам туризма была поддержана инициатива о присвоении городу Туркестану статуса столицы туризма тюркского мира в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Сегодня в Азербайджане состоялась церемония закрытия мероприятия «Шамахи – туристическая столица тюркского мира 2023». В нем приняла участие специальная делегация из Туркестанской области.

В октябре этого года на VIII заседании министров, ответственных за вопросы туризма в странах ОТГ, в Туркестане город был объявлен туристической столицей тюркских государств в 2024 году.

Город Туркестан с более чем 1500-летней историей был центром науки, литературы и культуры, торговли на Великом Шелковом пути. Новый облик Туркестана возрождает этот потенциал. А мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави – это реликвия, которая как образец художественной архитектуры стала духовным наследием всего человечества.