Туркестан официально стал туристической столицей тюркского мира

Международное сотрудничество, Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Город Туркестан с более чем 1500-летней историей был центром науки, литературы и культуры, торговли на Великом Шелковом пути

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В этом году на заседании Организации тюркских государств (ОТГ) по вопросам туризма была поддержана инициатива о присвоении городу Туркестану статуса столицы туризма тюркского мира в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Сегодня в Азербайджане состоялась церемония закрытия мероприятия «Шамахи – туристическая столица тюркского мира 2023». В нем приняла участие специальная делегация из Туркестанской области.

В октябре этого года на VIII заседании министров, ответственных за вопросы туризма в странах ОТГ, в Туркестане город был объявлен туристической столицей тюркских государств в 2024 году.

Город Туркестан с более чем 1500-летней историей был центром науки, литературы и культуры, торговли на Великом Шелковом пути. Новый облик Туркестана возрождает этот потенциал. А мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави – это реликвия, которая как образец художественной архитектуры стала духовным наследием всего человечества.

«Мы специально приехали на эту торжественную встречу, чтобы принять это звание. Это исторический и радостный момент для нас. Это решение придаст особый импульс укреплению отношений тюркоязычных стран в направлении туризма.

Сегодня наш город, сохранив свою древность, становится современным. Кроме историко-познавательного направления приглашаем вас ознакомиться с лечебно-оздоровительным и экологическим туризмом. С нетерпением ждем вас в Туркестане! – сказал руководитель областного управления общественного развития Ерлан Кузембаев.

#акимат #Туркестан #международное сотрудничество #ОТГ #столица тюркского мира

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