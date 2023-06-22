Туркестан – талисман тюрков

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Любовь Доброта

В рамках международного фестиваля искусств «Арт Туркестан» проходит симпозиум художников.

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В древний город приехали 12 художников из Астаны, Алматы, Актобе, Павлодара, Уральска, Караганды. Каждому из них предстоит написать масштабное полотно, отражающее его личный взгляд на историю Туркестана.

– Есть определенные требования. Так, обозначен размер будущей картины – 1,5 на 2,1 метра, – комментирует директор Туркестанского областного музея изобразительных искусств Айнабек Оспанов. – Очевидно, что изоб­разительное искусство является прекрас­ным способом популяризации Туркестана. Организуя встречу художников, мы изначально хотели, чтобы мастера кисти открывали миру духовную столицу тюркского мира.

Каждому художнику для написания картины, посвященной истории древнего города, отводится 10 дней. Все картины после завершения фестиваля искусств «Арт Туркестан» будут переданы в фонд музея.

Одним из участников симпозиума «Туркестан – талисман тюрков» стал член Союза художников Казахстана Табысбек Толкын. Он решил отразить на полотне важный момент, когда Тауке-хан объявляет о переименовании города Яссы в Туркестан. Художник уверен, что история древнего города имеет большое значение для самоидентификации казахского народа. Он с радостью откликнулся на пригла­шение принять участие в симпозиуме и горд, что его будущая картина станет иллюстрацией великого исторического прошлого.

Состоится выставка картин участников симпозиума. Оценивать их творчество будут искусствоведы из стран СНГ и Турции, которые принимают участие в научно-практичес­кой конференции.

Специалисты ознакомятся с результатами заключений по изучению живописных работ западно- и восточноевропейского изобразительного искусства XIX–XX веков, приобретенных Туркестанским областным музеем изобразительных искусств. Полноценная экспертиза позволит включить в научный оборот произведения из фондов музея, расширить его аудиторию и обеспечить высокие современные стандарты при создании экспозиции.

#искусство #симпозиум #художники #Арт Туркестан

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