TURКTIME! Единство и сплоченность – путь к процветанию

Исполняя волю предков

Саммит прошел под председательством Президента Казах­стана Касым-Жомарта Токаева с участием лидеров всех стран – членов и наблюдателей Организации тюркских государств: Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Кыргызской Респуб­лики Садыра Жапарова, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Премьер-минист­ра Венгрии Виктора Орбана.

Касым-Жомарт Токаев с особой теплотой приветствовал глав государств, прибывших в Казахстан – родной очаг тюркских народов – для участия в совещании высокого уровня. Как подчеркнул Президент, созданный по инициа­тиве Казахстана Совет сотрудничества тюрко­язычных государств сегодня стал полноценной международной организацией.

– Был одобрен документ под названием «Перспективы тюркского мира-2040». Самое главное – мы укрепили единство братских стран. Мы продемонстрировали всему миру приверженность нашим общим ценностям. Мы исполняем волю наших предков и укрепляем сотрудничество тюркских народов. Теперь цель состоит в том, чтобы сохранить наше единство, основанное на взаимном доверии и братстве, и передать его следующим поколениям. Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами. Другие государства теперь считаются с ключевыми установками нашей организации. Поэтому расширение взаи­модействия между тюркскими народами является для всех нас общей задачей, – подчеркнул Глава государства.

Восемь приоритетов для тюркского мира

Выступая на саммите, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии Организации тюркских государств. Необходимо, по его мнению, популяризировать новый бренд – «Тюркский мир», укреплять солидарность тюркских народов и наращивать потенциал.

– Казахстан как председатель ОТГ придает большое значение активизации мер взаимодействия. Также мы прилагаем усилия для установления контактов в различных сферах, повышения нашей международной репутации, – отметил Президент.

Он объявил, что председательство Казахстана в организации будет проходить под девизом «Тюркская эпоха!», или TURKTIME!

Девиз на английском языке представляет собой аббревиатуру, восемь букв которой обозначают восемь приоритетов, определяющих основные направления тюркской интеграции на ближайшее десятилетие. Это: T – традиции (traditions), U – унификация (unification), R – реформы (reforms), K – знания (knowledge), T – доверие (trust), I – инвестиции (investments), M – медиация (mediation), E – энергия (еnergy).

На каждом из приоритетов Глава государства остановился отдельно.

Говоря о традициях, Президент отметил, что популяризация тюркского единства имеет большое значение, так как нас связывают общая история, культура, язык и менталитет. В связи с этим он обратил внимание на необходимость приведения флагов и эмблем Организации тюркских государств и ее структур к единому образцу – на саммите лидеры рассмотрели представленные эскизы и приняли соответствующие решения.

– Наш долг – изучить общие архивы и донести ­историческую правду до потомков, – продолжил Касым-Жомарт ­Токаев. – Предлагаем поручить соответствующим структурам совместно изучить неисследованные источники. Это действительно очень важная работа, потому что в нашей общей истории имеются белые пятна, которые предстоит изучить. Также важно заняться взаимным продвижением телесериалов, которые снимают в наших странах. Особенно важно широко популяризировать анимационные фильмы для детей. Мы считаем, что для этой цели нужно использовать социальные сети, привлекать популярные медийные личности. Тем самым, несомненно, появится возможность для духовного сближения нашей молодежи, – сказал Президент.

Далее, по мнению Главы государства, следует обеспечить синхронное развитие тюркских государств. Он предложил систематизировать стандарты и терминологию стран – членов ОТГ.

– В связи с этим я призываю вас в кратчайшие сроки рассмот­реть типовой законопроект и одобрить его. Эта инициатива открывает путь к свободному экспорту наших товаров на общий рынок. Единые стандарты позволят обеспечить ежегодный рост ВВП примерно на 1%. Сейчас валовый внутренний продукт наших стран равен поч­ти 1,4 триллиона долларов. В этом году товарооборот между членами организации превысил 22 миллиарда долларов. Данный показатель можно увеличить в 1,5 раза, если будут утверждены общие требования. Кроме того, считаю целесообразным создание Референс-центра Организации тюркских государств. Этот центр позволит обеспечить взаимное признание результатов испытаний продукции, а также провести новые исследования в области химической и пищевой промышленности, – сказал ­Касым-Жомарт Токаев.

В рамках третьего приоритета – реформы – он озвучил ряд предложений по оптимизации деятельности Организации и международной интеграции.

Президент призвал как можно скорее решить вопрос о назначении постоянных представителей стран при Организации тюркских государств. Поддержал предложение об увеличении численности сотрудников секретариата. Предложил рассмотреть возможность учреждения консультативного совета центральных избирательных органов, чтобы укрепить сотрудничество в соответствующей сфере.

– В последнее время наблюдается повышенный интерес к нашей Организации со стороны международных и региональных структур. Мы поддерживаем инициативу о присвоении Организации экономического сотрудничества статуса наблюдателя. Кроме того, предлагаем наладить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности, – заявил Глава государства.

Подчеркивая важность укрепления сотрудничества в области образования и науки, Касым-Жомарт Токаев предложил проработать вопросы открытия в странах – членах ОТГ филиалов лучших университетов мира, проведения совместных научных мероприятий и обмена опытом, создания языковых отделений. Особое внимание он также обратил на важность совместной работы в области развития искусственного интеллекта, цифровой и аэрокосмической промышленности.

Пятый приоритет – доверие. По мнению Главы государства, в условиях нестабильной международной ситуации очень важно укреплять единство тюркских народов.

– Это надежная гарантия нашей общей безопасности, – подчеркнул Президент. – Нарастают вызовы, связанные с торговлей оружием и наркотиками, терроризмом, экстремизмом, миграцией. Для предотвращения подобных угроз необходимо укрепить сотрудничество в области безопасности. В этой связи предлагаю в следующем году провести в Астане третью встречу генеральных секретарей советов безопасности. Важно заключить соглашение о совместной борьбе с преступностью и обмене информацией между органами финансовых расследований тюркских государств.

Следующее направление – инвестиции, и здесь Глава государства призвал коллег расширить межрегиональную торговлю и сосредоточиться на инвестировании в экономику.

– Особую роль в этом деле играет Тюркский инвестиционный фонд. Для укрепления экономических связей необходимо развивать рынок «зеленого» финансирования. Как известно, Казахстан предложил создать Совет тюркских «зеленых» финансов. Поддержана инициатива о присвоении Астане статуса Финансового центра тюркского мира. Искренне благодарю вас за это решение, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал повышение роли медиации. Ситуация в мире и в непосредственной близости от границ стран тюркского мира складывается сложная. На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на востоке – между Израилем и Палестиной. Нестабильность сохраняется в Афганистане. На западе обостряется проблема нелегальной миграции.

Президент подчеркнул, что жертвами конфликтов становятся мирные жители, и главная задача – обеспечить их безопасность. На саммите Глава государства объявил о своем решении предоставить палестинскому народу гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов.

– Решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела – ключевые приоритеты, – добавил он.

Глава государства также указал на важность неукоснительного исполнения резолюций Совета Безопасности ООН и соблюдения норм международного права. Обратив внимание на то, что сейчас в работе Совбеза наблюдается застой, он отметил, что в таком случае следует усилить роль Генеральной Ассамблеи ООН.

– В то же время необходимо быть более конструктивным в деле реформирования Совета Безопасности. На наш взгляд, в этот важный орган должны войти страны, представляющие все регионы мира, в том числе и страны Глобального юга, – считает Президент.

Он также выразил мнение, что по отношению к сложным глобальным процессам тюркские страны должны проявлять взвешенный подход.

Восьмой приоритет – энергия. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан уделяет большое внимание развитию новых источников энергии, модернизации и диверсификации путей ее транспортировки. Особый интерес для нас, кроме того, представляет внедрение лучших практик и технологий в геологоразведку и производство электроэнергии. В приоритете также развитие нефтехимической промышленности и совместная работа в сфере «зеленой» энергетики.

– Я предложил провести в этом в году в Казахстане Международный энергетический форум. Считаю, что проведение мероприятия такого уровня позволит детально обсудить все обозначенные вопросы. Вопросы изменения климата и устойчивого развития рассматриваются в Казахстане в числе ключевых. По инициативе нашей страны в 2026 году планируется проведение регионального саммита, посвященного проблеме изменения климата. Уверен, что братские тюркские народы поддержат все эти инициативы, – сказал Глава государства.

В заключение лидер Казахстана вновь призвал глав тюркских государств к единству, подчеркнув, что для обеспечения благополучия и процветания тюркского мира необходима сплоченность в противодействии вызовам и угрозам, взаимная поддержка и совместная работа.

Цели и задачи интеграции

Видением путей развития тюркской интеграции поделились все лидеры стран-участниц и наблюдателей ОТГ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, чья страна осуществляла председательство в организации в 2022-2023 годах, отметил, что ОТГ занимает важное место в формирующихся сегодня новом миропорядке и системе международных институтов. Он также обратил внимание на то, что страны ОТГ представляют собой регион с большими экономическими возможностями.

Узбекский лидер озвучил ряд предложений, направленных на дальнейшее расширение многосторонних и долгосрочных связей в рамках Организации тюркских государств.

Так, он выступил с идеей разработать Хартию Тюркского мира, которая отразит единство и сплоченность тюркских народов, их великое прошлое, богатую культуру и исконные ценности. Призвал активизировать работу по созданию Тюркского банка развития. Поддержал создание Исследовательского центра торгового сотрудничества тюркских государств, а также укрепление сотрудничества в сфере экологии, в том числе через учреждение постоянно действующего на министерском уровне Тюркского экологического форума.

– Актуальное значение имеют вопросы развития и диверсификации глобальных логистических цепочек и транспортных коридоров, формирования единой транзитной сети. В целях удовлетворения растущего спроса на грузоперевозки мы поддерживаем меры расширения потенциала Среднего коридора. Также являемся сторонниками развития дополнительных многоотраслевых направлений, в частности, коридоров, проходящих через наши страны к рынкам Китая, Южной Азии и Европы, цифровизации транспортных услуг. Предлагаем учредить Совет железнодорожных ведомств наших государств, – также предложил Шавкат Мирзиёев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что за период, прошедший после Нахчыванского саммита в 2009 году, сотрудничество тюркских государств в различных сферах было институционализировано, ОТГ прошла успешный путь развития и сегодня обладает большим политическим весом и авторитетом на международном уровне.

– Мы – часть большого тюркского мира. Уверен, что наши дружба и братство будут вечными. Международный авторитет Организации тюркских государств будет расти все больше, – отметил Ильхам Алиев.

Говоря о приоритетных направлениях сотрудничества, Президент Азербайджана отметил, что важное место в нем занимают сферы транспорта и логистики, а также выразил мнение, что необходимо больше наращивать взаимодействие в сфере безопасности.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также подчеркнул, что Организация тюркских государств с каждым годом крепнет и становится важным региональным объединением, основанным на исторической, культурной и духовной общности входящих в него стран.

– Саммит проходит в сложный период мировых кризисов и изменений, которые требуют совместных усилий по их преодолению. В этой связи Организация должна и далее продвигать, развивать сотрудничество между странами на основе принятых стратегических документов– «Видения тюркского мира-2040» и пятилетней Стратегии Организации тюркских государств. Астанинский акт и итоговая Декларация Саммита охватывают ключевые направления сотрудничества, – отметил Садыр Жапаров.

Президент Кыргызстана подчеркнул важность объединения усилий тюркских стран по наращиванию экономического потенциала и обеспечению устойчивого развития. Отметил актуальность взаимодействия в рамках цифровой трансформации и предложил организовать Цифровой форум государств – членов ОТГ в 2024 году.

Он также озвучил идею инициировать сотрудничество между почтовыми операторами государств – членов ОТГ и призвал активизировать работу по развитию туристической индустрии. Напомнил, что следующий саммит Организации тюркских государств в 2024 году будет принимать Кыргызстан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул необходимость укрепления тюркской солидарности, отметил общее стремление стран сделать тюркский мир более сильным и устойчивым.

– Невозможно забыть ту солидарность, которую тюркские страны проявили после разрушительных природных катаклизмов, землетрясений, произошедших в Турции в феврале этого года. В марте мы провели внеочередной саммит Организации в Анкаре, и там было принято решение о создании Секретариата Гражданской защиты ОТГ. Сейчас мы работаем над завершением необходимых процедур, чтобы этот механизм был запущен в действие, – отметил турецкий лидер.

Он также подчеркнул имеющиеся у тюркских стран большие перспективы и возможности наращивания сотрудничества в таких сферах, как торговля, экономика, энергетика, транспорт, логистика. В частности, Реджеп Эрдоган отметил важность развития «Среднего коридора», необходимость сотрудничества стран по преодолению барьеров в транспортировке, торговле, облегчению пограничных, визовых, таможенных процедур. Отдельно подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия в сфере образования, развития гуманитарных связей на основе общего языка, культуры и истории.

На саммите также выступили председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев представил некоторые итоги деятельности в рамках ОТГ. В том числе он обратил внимание, что с момента создания ОТГ количество направлений сотрудничества стран – участниц тюркского интеграционного проекта существенно увеличилось, и сегодня государства взаимодействуют в 30 различных сферах.

Выстраивается и развивается сотрудничество ОТГ с другими странами, региональными и международными объединениями, в том числе с организациями в структуре ООН (в частности, ООН-Хабитат, Всемирная организация здравоохранения).

По итогам саммита главы государств поставили перед Организацией ряд новых целей и задач.

За значительный вклад в укрепление единства тюркского мира Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев был награжден «Высшим орденом Тюркского мира». Соответствующее решение принято главами государств – членов ОТГ.

По итогам Х саммита Организации тюркских государств был подписан большой пакет документов, в числе которых – Астанинский Акт и Декларация Х Саммита Организации тюркских государств.

Приняты были следующие решения глав государств: о присуждении статуса Финансовых центров тюркского мира; о принятии новых флагов тюркских организаций сотрудничества; о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества в ОТГ; о Правилах управления бюджетом Секретариата ОТГ; о разработке «Положения о постоянных представителях Организации тюркских государств». Приняты также кадровые решения.

Отдельно стоит упомянуть об утвержденной решением глав государств памятной даты ОТГ – 6 февраля будет отмечаться как День памяти жертв катастрофы и солидарности Организации тюркских государств.

Также по итогам саммита приняты Протокол о сотрудничестве между соответствующими учреждениями государств – членов Организации тюркских государств в области метрологии и Совместный План действий (Дорожная карта) ОТГ по реализации Программы транспортной связи на 2023–2027 годы.