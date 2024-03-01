Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане

В Астане впервые стартовал турнир по паранастольному теннису ITTF Fa20 Astana para open 2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В соревнованиях, которые пройдут с 1 по 3 марта, примут участие 150 лучших параспортсменов из 18 стран мира. Среди них паралимпийские чемпионы Елена Прокофьева (Россия), Уилл Бейли (Великобритания), Алена Канова (Словакия), чемпион лондонских Паралимпийских игр, четырехкратный чемпион мира Томми Урхайг (Норвегия) и несколько Паралимпийских игр, призеры чемпионатов мира.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Астаны Есет Байкен, руководитель управления физической культуры и спорта города Астаны Василий Левит.

Отметим, что турнир уровня ITTF Fa20 para open проводится 14 раз в год, 4 из них считаются соревнованиями, позволяющими набрать очки на парижских Паралимпийских играх.

По итогам соревнований в столице спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх.

Казахстан представляют 53 спортсмена в 11 категориях.