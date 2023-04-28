Турнир за турниром

С 1 по 13 мая в Шымкенте сос­тоятся отборочные турниры Asia⁄Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup и Juniors Billie Jean King Cup. В соревнованиях примут участие сильнейшие юниоры зоны Азия⁄Океания до 16 лет. За путевки на чемпио­нат мира у девушек поспорят сборные Казахстана, Австралии, Китайского Тайбэя, Гонконга, Индии, Индонезии, Малайзии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Кыргызстана, Монголии, Новой Зеландии, Таиланда, Узбекистана, Вьетнама. А за путевки на первенство планеты, но уже среди юношей, будут бороться национальные команды Казахстана, Австралии, Малайзии, Пакистана, Сингапура, Китайского Тайбэя, Гонконга, Индии, Индонезии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Таиланда, Узбекистана и Вьетнама.

В состав сборной Казахстана среди юношей вошли Амир Омарханов (Караганда) и Зангар Нур­ланулы (Туркестан), а вот за

третье вакантное место поборются Дамир Жалгасбай (Алматы), Бахтияр Ерасыл (Астана) и Артем Сидоров (Алматы). Капитан команды – Сергей Квак. Честь страны среди девушек будут защищать Инкар Дюсебай и Полина Слепцова (обе – Алматы), Ариана Гогулина (Астана), а также Анастасия Крымкова (Тараз). Капитан этой команды – наша прославленная теннисистка Ярослава Шведова.

В квалификации каждого из турниров сыграют 16 команд, которые поделят на четыре группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Они и разыграют путевки на командные чемпионаты мира. В этом году от Азии⁄Океании у юношей будут разыграны четыре путевки (полуфиналисты автоматически попадут на чемпионат мира), у девушек – три (финалистки автоматически пробьются на чемпионат мира, а полуфиналистки разыграют между собой еще одну путевку).

Billie Jean King Cup Juniors ⁄ Davis Cup Juniors – главные командные турниры в юниорском теннисе в возрастной группе 16 лет и младше. Проводятся Международной федерацией тенниса (ITF). Среди известных теннисистов-профессионалов в турнирах принимали участие хорват Горан Иванишевич, американцы Джим Курье, Майкл Чанг и Энди Роддик, голландец Рихард Крайчек, россияне Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Андрей Рублев, бразилец Густаво Куэртен, австралийцы Ллейтон Хьюитт, Ник Кирьюс, швейцарцы Роджер Федерер, Стэн Вавринка, испанцы Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, канадцы Денис Шаповалов, Оже Альяссим, американки Дженнифер Каприати и Линдсей Дэвенпорт, немка Анке Хубер, француженка Амели Моресмо, россиянки Елена Дементьева и Анастасия Мыскина, австралийки Елена Докич, Эшли Барти и другие.

Отметим, что параллельно с Шымкентом отборы пройдут и в других частях света. В Европе, Африке, Южной, Северной и Центральной Америке пройдут другие квалификационные соревнования, чтобы определить финальные 16 команд, которые будущим летом выступят на чемпионате мира.

В это же время пришло еще одно приятное известие из мира большого тенниса. Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина, которая на днях начала свой путь со второго круга на представительном турнире категории WTA 1000 в Мадриде (Испания), где сыграет с победительницей матча между Анной Калинской (Россия) и Брендой Фрухвиртовой (Чехия), в эти дни поднялась в мировом рейтинге на высокое шестое место. Это стало возможным благодаря тому, что четвертая ракетка мира – представительница Туниса Онс Жабер – из-за травмы снялась с испанского турнира. Она теперь потеряет очки и опустится сразу на седьмое место, которое ранее и занимала наша Елена.